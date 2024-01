Aliments que beneficien la microbiota intestinal

Els nutrients que beneficien la microbiota, perquè milloren la quantitat, la varietat i l'activitat dels bacteris que viuen a l'intestí, s'anomenen prebiòtics. El professor de la UOC explica quines propietats reuneixen aquests tipus d'aliments:

- Fibra fermentable. D'entre els prebiòtics, els vegetals que contenen fibra fermentable són els més importants. Tot i que el nostre intestí prim no pugui digerir ni absorbir aquest tipus de fibra, quan arriba a l'intestí gros experimenta una fermentació parcial o total que alimenta els bacteris intestinals. "Si volem tenir una microbiota sana i diversa, cal donar aliment a totes les espècies microbianes, i això implica seguir una alimentació en què hi hagi abundància d'aliments vegetals tan variats com sigui possible", assenyala. "Sovint ens trobem que els atletes mengen una quantitat adequada d'aliments d'origen vegetal, però amb poca varietat. Cal recordar que els bolets també són un grup d'aliments molt interessant", afegeix.

La cocció dels aliments també és clau per aconseguir aquestes fibres beneficioses per a l'intestí. Per exemple, la poma o la pastanaga han d'estar cuinades i no pas crues. "La poma al forn allibera certes fibres que d'altra manera no es podrien fermentar", explica. També és aconsellable coure patates i moniatos, o altres aliments no vegetals com l'arròs i la pasta, i després deixar-los refredar, perquè es forma el midó resistent, un gran aliment per als bacteris intestinals.

- Polifenols. Es troben en aliments d'origen vegetal com la quercetina, el resveratrol, la curcumina o les epigalocatequines del te verd. "Són especialment rics en polifenols la fruita del bosc, el cacau, el te (sobretot el verd), el raïm, l'oli d'oliva, les espècies, la fruita seca i, en general, les fruites i verdures", remarca l'expert de la UOC.

- Greixos saludables i proteïna de qualitat. Una dieta responsable amb la flora intestinal s'hauria de completar amb greixos saludables (oli d'oliva verge, alvocat, coco, ous ecològics i peix gras petit) i amb proteïna de qualitat (llegums, carn ecològica de pastura, ous ecològics, peix gras petit, crustacis i mol·luscs).

Pel que fa als aliments fermentats, consumits de manera regular, aporten microorganismes, però en quantitats molt inferiors que un probiòtic comercial. "Els probiòtics són aliments o suplements que contenen microorganismes vius destinats a mantenir o millorar els bacteris. Poden ser especialment útils quan s'han d'utilitzar antibiòtics, per protegir la microbiota autòctona. També poden ser interessants en certes disbiosis, per compensar les espècies que ens falten i recuperar l'equilibri. En aquests casos, cal seguir els consells d'un professional", exposa Badia. Hi ha una gran varietat d'aliments fermentats que són probiòtics: verdures (xucrut, kimchi, olives, cogombrets…), lactis (iogurt, quefir), begudes com la kombutxa, fermentats a partir de soja com el miso, etc. Sobretot interessa que siguin no pasteuritzats i no sotmetre'ls a cap procés de cocció, ja que els microorganismes moririen.