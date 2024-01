Medicina personalitzada i de precisió, quina diferència hi ha?

Els metges de família ja fan medicina personalitzada, com diuen tant Sisó com Fernández. Els metges de família atenen els seus pacients centrant-se en la persona atesa (context, abordatge integral i biopsicosocial), i no centrats en la malaltia. Tanmateix, la medicina de precisió és un concepte diferent al que no estem acostumats, on l’objectiu és proposar tractaments ajustats a cada pacient gràcies a la informació que ens donen la genètica i la genòmica, així com altres “òmiques” i altres tècniques basades en l’anàlisi de la totalitat d’un conjunt (tots els gens quan parlem de genòmica, o totes les proteïnes quan parlem de proteòmica). Aquestes òmiques han de permetre prendre decisions diagnòstiques fiables i tractaments que minimitzaran els efectes adversos (molt comuns per exemple en teràpies oncològiques) i maximitzaran l’eficàcia.

Juan Manuel Fernández va explicar que «s’ha trigat més de 20 anys a seqüenciar el genoma humà, perquè les tècniques que es tenien no permetien desxifrar certes estructures. Avui en dia, però, hem abaratit enormement la seqüenciació del genoma sencer d’una persona.» Fernández va afegir que la tecnologia avança molt ràpid i que no és inversemblant pensar que en pocs anys podrem disposar de sistemes miniaturitzats per poder fer anàlisis de gens, de proteïnes o de microbiota a les pròpies consultes de medicina familiar, o en qualsevol punt d’atenció al pacient. Amb aquest anàlisi, els professionals sanitaris podran ajustar un tractament o un diagnòstic a cada cas concret.

El seminari de presentació del curs es pot visualitzar ara a l’enllaç https://youtu.be/3jEDrCEpOSg