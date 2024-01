En l'última dècada, la indústria espacial s'ha transformat per millorar l'accés a l'espai mitjançant l'aparició de plataformes de satèl·lit per a òrbites terrestres baixes (LEO) i molt baixes (VLEO), la miniaturització de l'electrònica, el canvi de l'entorn regulador i la creixent demanda d'aplicacions comercials i de consum. L'economia espacial mundial està creixent sense parar i s'està convertint en un element clau de la transformació tecnològica i econòmica de la nostra societat. Segons un informe de la Space Foundation (2022) , aquesta economia ha assolit un valor global de 469.000 milions de dòlars el 2021, un 9 % més que el 2020.

Un dels principals motius d'aquest boom comercial és el New Space , l'obertura de l'espai a un nou ecosistema d'actors, empreses privades i empreses emergents fa dues dècades. Aquesta liberalització del sector ha permès que actualment hi hagi una convivència d'iniciatives públiques i privades. La indústria privada del New Space ofereix un ampli ventall de serveis en òrbites baixes, com el transport i el turisme espacials, o les constel·lacions de petits satèl·lits, entre d'altres. Concretament, aquestes constel·lacions tenen un gran potencial en tres indústries: telecomunicacions (internet de les coses), observació de la Terra i observació espacial per a un seguiment i una vigilància continus.

Les constel·lacions de petits satèl·lits d'òrbita molt baixa ( VLEO, very low Earth orbit ) —‍satèl·lits que es troben a una distància d'entre 150 km i 450 km de la Terra— permeten obtenir imatges d'alta resolució a baix cost, ja que integren una tecnologia més compacta que permet reduir el pes dels satèl·lits i augmentar-ne la resolució. A més, el preu de fabricació també es veu reduït en comparació del dels grans satèl·lits. Això provoca que apareguin noves activitats empresarials, com les constel·lacions de satèl·lits que donen cobertura d'internet; per exemple, el projecte Starlink de l'empresa Space X , fundada per Elon Musk.

"Les òrbites molt baixes faciliten l'obtenció d'un gran volum de fotos amb més resolució i en menys temps. Amb més resolució perquè, per la proximitat a la Terra, permeten capturar imatges de molt bona qualitat sense haver d'invertir en càmeres tan costoses com les que utilitzen la resta de dispositius espacials en òrbites més altes. I en menys temps perquè, en volar en òrbites baixes, poden donar més voltes al planeta i fer-ho més ràpidament", explica l'experta en models de negoci New Space, Silvia Rodríguez-Donaire, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i professora associada de l’ Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) . D'altra banda, a diferència dels satèl·lits tradicionals, que operen en òrbites més altes (com els geoestacionaris, a 36.000 km), els de VLEO permeten transmetre tota la informació a més velocitat, amb un retard o una latència mitjana de 32 mil·lisegons en el cas dels LEO davant dels gairebé 600 mil·lisegons dels geoestacionaris.

Per a l'experta, també investigadora del grup SUMAT (Sustainability, Management and Transport Research Group) de la UOC, i del grup TUAREG (Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group) de la UPC, les dades espacials —que abans només estaven en mans de governs per a finalitats bàsicament d'intel·ligència, militars o científiques— ara s'estan tornant accessibles per a empreses, amb aplicacions diferents (per alertar de plagues al sector de l'agricultura, ajudar en la gestió sostenible del creixement de les zones urbanes, calcular la ruta òptima per a vaixells de pesca, mesurar l'eficiència tèrmica d'edificis, etc).