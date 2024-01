Governs i universitats de Llatinoamèrica es reuniran amb el rector de la UOC

Del 6 al 14 d'octubre el rector de la UOC, Josep A. Planell, coneixerà de primera mà governs i institucions educatives amb els quals col·labora la universitat que dirigeix des del 2013 amb diferents projectes i iniciatives. A més, se celebraran trobades amb la comunitat universitària de Colòmbia i l'Equador, on resideix el 63 % de l'estudiantat llatinoamericà de la universitat.

La primera parada d'aquest viatge serà a Quito, Equador, del 6 al 8 d'octubre, on el rector es reunirà amb la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT) , amb qui, des de l'any 2019 fins a l'actualitat, s'han realitzat set convocatòries de beques conjuntes per fer costat a l'estudiantat excel·lent d'aquest país per cursar màsters universitaris. Més de 400 persones s'han beneficiat d'aquestes ajudes. A més, la UOC ha compartit experiències, models i beneficis dels estudis en línia amb les universitats equatorianes que el 2018 estaven en la tasca d'implantar aquest tipus d'educació.

El rector Planell també s'entrevistarà amb la subsecretària de Desenvolupament Professional Educatiu, María Belén Palacios Guadalupe, i la subsecretària d'Innovació Educativa i Bon Viure, Diana Castellanos, per explorar línies de col·laboració entre les institucions.

L'estada a Quito acabarà amb un trobada amb la comunitat universitària equatoriana de la UOC. L'Equador és el segon país amb major nombre d'estudiants: més de 600 persones, que representen un 30 % del total de l'estudiantat llatinoamericà. Quant als alumnis, hi ha gairebé 600 equatorians i equatorianes que han finalitzat els seus estudis a la UOC.

La següent parada del viatge serà a Bogotà, Colòmbia, del 8 a l'11 d'octubre, on el rector Planell, amb la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper, es reunirà amb les universitats de RedÚnete , amb la viceministra d'Educació Superior, Aurora Vergara, i amb l'ambaixador d'Espanya a Colòmbia, Joaquín d'Arístegui.