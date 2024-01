Èxit de la tercera edició del 'Congrés de Competències Digitals', que reivindica solucions ètiques i inclusives per afrontar la bretxa digital i capacitar la ciutadania

La ràpida adopció de les noves tecnologies per part d’infants i joves, així com la transformació tecnològica de sectors com l’educatiu i el sanitari, han posat de manifest la necessitat de consolidar les competències digitals per al conjunt de la ciutadania. La tercera edició del Congrés de Competències Digitals , celebrada ahir sota el lema ’Ciutadania ètica i compromesa en l'àmbit digital’, ha aplegat més de 150 assistents al Cibernàrium de Barcelona i 440 visualitzacions per streaming per conèixer el punt de vista de personalitats expertes del món digital sobre les competències digitals, la bretxa digital, les desigualtats, el benestar i la seguretat digital.

La directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Joana Barbany, ha destacat el fort impuls experimentat els darrers anys per l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació ( ACTIC ). En aquest sentit, Barbany ha recordat que “a finals de l’any passat vam arribar als 100.000 certificats emesos, i en el que portem d’any ja hem fet 36.000 proves i n’hem emès 25.000 de nous. A més, en un any el nombre de centres col·laboradors ha passat de 390 a 440, i seguim treballant per ampliar la xarxa”. Barbany s’ha referit també a la posada en marxa, pròximament, del ‘Pla de xoc contra la bretxa digital’, “una de les actuacions d’inclusió digital més importants dels propers anys, amb què volem contribuir a reduir la bretxa d’un dels col·lectius més vulnerables des del punt de vista digital: la gent gran”.

Des de la perspectiva de les universitats, la nova vicerectora d'Ordenació i Qualitat Acadèmica de la Blanquera - Universitat Ramon Llull, Elisabet Golobardes, ha incidit en la importància de l'existència d'iniciatives público-privades en l'àmbit de les competències digitals de la ciutadania en general i de l'exclusió digital en particular. També ha manifestat la rellevància de l'acte en un moment on les tecnologies digitals són de rabiosa actualitat pel que fa al seu tractament ètic i per la formació inicial docent i continuada. “A la Universitat Ramon Llull - Blanquerna seguirem apostant per aquesta mena d'iniciatives que permeten connectar, compartir i fer emergir el talent de les organitzacions i posen les tecnologies (digitals) al servei de les persones”, ha afegit Golobardes. Per la seva banda, la vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, Àngels Fitó, ha remarcat que “els requeriments pel que fa a les capacitats digitals i les barreres d’accés a una formació capacitadora estan accentuant nous i vells biaixos, plantejant bretxes professionals d’edat, territori, gènere, qualificació i, fins i tot, empresarials. A la UOC, la nostra naturalesa digital i la missió de formar al llarg de la vida un públic molt divers han fet que ens centrem, des de fa més de 25 anys, en el rol capacitador de l’ús de les tecnologies. Avui més que mai insistim en el nostre compromís i la nostra capacitat per a contribuir decisivament a la capacitació digital de la ciutadania."

El director general de Barcelona Activa, Fèlix Ortega, ha expressat que “un resultat tangible del congrés d'enguany és la presentació del nou test que mesura el grau de competències digitals, elaborat per Barcelona Activa. El test suposa una crida a persones de qualsevol perfil per millorar i potenciar els seus coneixements tecnològics i accedir a oportunitats en el mercat laboral, així com a les empreses, per enfocar eficientment la seva transformació digital. Barcelona mereix una ciutadania preparada per donar resposta a un ecosistema empresarial que demanda aquests perfils digitals. Perquè Barcelona continuï sent referent en atraure i generar talent, el compromís de les administracions per la millora de les competències digitals és bàsic".

L’objectiu de la tercera edició del congrés ha estat debatre, analitzar i reflexionar al voltant de l’impacte de la digitalització en àmbits professionals com la salut i l’educació, a més de la importància d’adquirir bones competències digitals per apoderar la ciutadania i situar-la al centre de la presa de decisions. Per això, segons els experts participants en el congrés, és imprescindible configurar un model digital més ètic i inclusiu.