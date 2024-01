El Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la UOC busquen el millor bibliotràiler juvenil

El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) convoquen la setena edició del Concurs de Bibliotràilers per a Joves. Aquesta iniciativa, adreçada a joves d'entre dotze i divuit anys, té l'objectiu de promoure la lectura i els llibres entre els adolescents a través de la creació audiovisual en català. Les propostes es podran presentar del 13 d’octubre al 15 de gener a través del web oficial del concurs ( www.booktrailers.cat ).

Un bibliotràiler és un vídeo curt que té com a objectiu presentar de manera breu i visual l'argument d'un llibre, sense mostrar-ne la trama completa ni el desenllaç, de manera que sigui suggestiu i generi interès al lector.

Per presentar-se al concurs, els joves hauran de crear grups d'entre dues i cinc persones, triar un llibre de qualsevol gènere, perfilar un guió, fer-ne la producció i crear un vídeo a partir del text de l'obra.

Per reforçar el paper de les biblioteques com a centres culturals per a la creació i l'experimentació amb la tecnologia audiovisual, el Servei de Biblioteques ofereix tallers formatius sobre bibliotràilers a deu biblioteques del territori i adreçats a joves que es vulguin iniciar en aquesta pràctica per incitar-los a presentar-se al concurs.

També es fa difusió del concurs a escoles i instituts perquè puguin fer servir el recurs del bibliotràiler com a eina pedagògica a l'aula i s'animin a presentar la seva proposta.

El certamen disposarà d'un jurat format per professionals especialitzats en llengua i literatura, lectura i biblioteques, arts escèniques, cinema o vídeo, que seran els responsables de valorar la creativitat, el guió i la qualitat artística i tècnica dels bibliotràilers presentats.

D'entre tots els projectes presentats, es premiaran els tres finalistes de cadascuna de les cinc categories del concurs: millor bibliotràiler, bibliotràiler més creatiu, bibliotràiler amb el millor guió, bibliotràiler més votat per les biblioteques i, com a novetat, millor tràiler d'animació.

El 24 de febrer es farà la gala de lliurament de premis, amb la presència de tots els finalistes. Prèviament, els finalistes participaran en un taller de guió audiovisual conduït per especialistes del sector i promogut per la UOC.

Els membres dels equips guanyadors de cadascuna de les categories s'enduran una càmera de vídeo esportiva 4K i un lot de llibres juvenils.