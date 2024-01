La UOC assoleix les 65.000 matrícules a les titulacions oficials

La UOC arrenca el curs amb dos moments assenyalats: a mitjan setembre, quan comencen els graus i alguns màsters universitaris, i a mitjan octubre, quan s'incorpora la resta de l'estudiantat. Sumant els dos inicis de curs, són gairebé 65.000 les persones que enguany han triat aquesta universitat referent en aprenentatge en línia per cursar graus i màsters universitaris, les titulacions que es coneixen com a oficials. Una altra dada remarcable del principi de semestre és l'increment del 7,9 % de les persones que es matriculen per primera vegada a la UOC d'aquesta mena de titulacions.

Aquest curs 2022-2023, augmenta la matrícula dels graus de la UOC, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. A Catalunya ho fa en un 17,6 % respecte a fa un any; a la resta de l'Estat espanyol, creix un 18,4 %. En canvi, l'estudiantat matriculat de màsters universitaris decreix un 6,7 % en el conjunt de l'Estat en comparació amb el curs passat.