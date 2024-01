La dissuasió nuclear i els seus riscos en la guerra d'Ucraïna i altres conflictes

Càlcul de costos i beneficis

A més, segons els especialistes, l'estratègia de la dissuasió nuclear no garanteix els resultats esperats. Com recorda Gracia Abad Quintanal, experta en Corea del Nord i professora de la Universitat Antonio de Nebrija, Rússia ha recorregut reiteradament a la dissuasió nuclear per condicionar els estats favorables a Ucraïna a fi que no incrementessin el seu suport a aquest país, "i ha tingut un èxit força limitat". "Entre els problemes que comporta, cal assenyalar que, perquè sigui una estratègia efectiva, qui dissuadeix ha d'aconseguir ser convincent sobre la seva voluntat de materialitzar l'amenaça si no se satisfan les seves exigències. Així, si l'amenaça es repeteix en el temps sense que realment es concreti, tot i que les seves demandes no es vegin ateses, perd la capacitat de ser eficaç", assenyala Abad Quintanal, que també participarà en la jornada.

La història ja ha demostrat que la teoria de la dissuasió nuclear no sempre és efectiva. Ana Ballesteros, experta en l'Índia, el Pakistan i l'Afganistan i investigadora associada del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), a més de ponent en la trobada "Geopolítica i dissuasió nuclear: una visió internacional", explica que l'Índia i el Pakistan s'han enfrontat bèl·licament algunes vegades. Un dels conflictes es va produir després de les proves nuclears de l'any 1998, en les quals els dos països es van revelar com a potències nuclears, "per la qual cosa la dissuasió no va servir per evitar una guerra convencional". "D'altra banda, el Pakistan lliura una guerra de desgast amb l'Índia, en forma de guerrilles que actuen principalment al Caixmir indi", recorda.

A més dels dubtes sobre l'eficàcia de la teoria de la dissuasió nuclear, els experts adverteixen dels riscos enormes que comporta aquesta estratègia. "Habitualment tenim en compte uns càlculs de costos-beneficis, tant propis com del contrincant, però sempre suposem que tindrem la mateixa racionalitat, que sospesarem les opcions de la mateixa manera, i el fet que les probabilitats depenguin de racionalitats de diferents actors és el que a mitjà o a llarg termini fa que una estratègia basada només en això sigui feble", adverteix Daniel Rajmil Bonet.

En el panel acadèmic d'especialistes, també hi participaran l'analista polític Jordi Vaquer Fanés, secretari general de Metropolis i professor de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), i l'expert en Ucraïna i l'espai postsoviètic Francisco J. Ruiz González, professor de l'Institut Universitari General Gutiérrez Mellado de la UNED i col·laborador docent de la UOC. La trobada examinarà grans crisis o conflictes nuclears històrics amb l'objectiu d'aportar una visió internacional de context.