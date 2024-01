Els guanyadors

El conflicte al país del Donbass va ser un dels temes clau que es van abordar en les jornades de periodisme mòbil organitzades al Movistar Center de Barcelona el maig passat. Per això, era d'esperar que algun dels treballs presentats fes referència a aquesta problemàtica. La periodista Candela Barro ha guanyat la menció especial per la peça "El convoy de la esperanza: crónica de un viaje humanitario de España a Polonia, ida y vuelta", publicat pel mitjà Público. El treball de la jove narra com un grup de taxistes de Madrid va recórrer més de 6.000 quilòmetres per traslladar refugiats ucraïnesos i portar-los amb les seves famílies d'acolliment a l'Estat espanyol.

Un altre conflicte, també universal, és el que planteja María de las Nieves, Santana Baute, amb un videoreportatge, El problema está de moda, que ha aconseguit el guardó en la categoria d'estudiant. El muntatge de sis minuts de durada dona veu a dissenyadores de slow fashion, activistes i ecologistes que exposen els problemes que comporta la producció massiva de roba.

A més, en la categoria professional, destaca el treball de Victor Emmanuel Valles Mata per l'obra "Sin eterno descanso", publicada en el canal de televisió mexicà Televisa N+. Aquesta peça informativa aborda el tràfic d'ossos humans a la ciutat de Mèxic que es fan servir per fer rituals.

I, finalment, en la categoria especial premi Vueling al periodisme mòbil de viatges, Marta Llohis Batista ha obtingut aquest guardó pel vídeo "Cuida't fent esport amb Catalunya Ràdio", una obra que explica la història d'un grup de dones que es van conèixer gràcies al running. El vídeo en format vertical, al més pur estil TikTok, comparteix la vivències d'aquestes atletes i com l'esport els ha canviat la vida.

Respecte al valor econòmic del certamen, els guanyadors de les categories estudiant i professional rebran 1.000 euros, a més de 500 euros en bitllets d'avió. El guanyador de la categoria especial rebrà 1.500 euros en bitllets d'avió.

La convocatòria d'aquesta tercera edició dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil (MoJo) va estar oberta fins al 8 de setembre i va rebre un total de 50 candidatures.