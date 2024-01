La UOC inaugura smartPYME Alacant per donar suport a l'emprenedoria

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) posa en marxa smartPYME Alacant, una trobada bimensual que té com a objectiu connectar les pimes i destacar el valor de "la creativitat, l'audiència i l'esperit emprenedor de les microempreses i les petites i mitjanes empreses locals", afirma Alfredo Charques, delegat de la UOC a la província de València. "El variat i ric teixit empresarial d'Alacant, que aposta per la tecnologia en tots els sectors, també en les indústries tradicionals, fa que aquesta província sigui un lloc perfecte per a la generació de nous negocis", explica Charques. La UOC vol servir d'aparador a les iniciatives emprenedores que es desenvolupen a la província "i no només en el sector tecnològic, sinó també en àmbits com el de l'economia social", afegeix.

Per a la primera jornada, que tindrà lloc el dijous 17 de novembre a ULab, la UOC compta amb la participació d'Alicante Emprende, Jovempa i ULab per assessorar Shintek i Segon, dues joves empreses alacantines "amb un gran potencial de creixement", detalla Charques. "Alacant és una província eminentment emprenedora, amb molts sectors econòmics diferents", explica Almudena Gonzalo, directora de Jovempa. A més, es troba en un moment "idoni" per desenvolupar tot el potencial empresarial, afegeix Charques.

Segons revelen les dades de l'Institut d'Estudis Econòmics d'Alacant (INECA), la província ha registrat un augment del 8,8 % en el nombre de societats creades. Es posiciona, així, com un dels territoris de tot el país amb més creixement de l'activitat de creació d'empreses, ja que el global d'Espanya ha descendit un 1,77 %. "En moltes empreses es produeix un relleu generacional, amb tot el que això comporta per a l'impuls de noves idees de gestió. A més, aquests importants sectors fomenten l'aparició de noves empreses", explica Gonzalo, que destaca l'aposta per les empreses tecnològiques, "que dona lloc a iniciatives molt interessants i reeixides".