El cas Fariña: de la censura a tema del moment mundial

Abans de Pablo Motos, aquest terratrèmol mediàtic es va produir amb la novel·la Fariña , el llibre de Nacho Carretero sobre els narcotraficants gallecs. El 2018, una jutgessa va ordenar el segrest del llibre a petició de José Alfredo Bea Gondar, exalcalde d'O Grove, un poble de Pontevedra. El delicte que cometia la novel·la era una suposada vulneració del dret a l'honor de l'exalcalde. El llibre citava el nom de Bea Gondar i el fet que l'any 2005 va ser condemnat per narcotràfic, tot i que va ser absolt més tard per un defecte de forma.

Però l'obcecació de la jutgessa i l'exalcalde va aconseguir l'efecte contrari. L'editorial va denunciar l'acte com una forma de censura i el llibre es va convertir en tema del moment no només a Espanya, sinó arreu del món. Fins i tot va aparèixer a Moments, una espècie de blog de Twitter que recull els tuits més importants de la setmana. I, com va assenyalar en el seu moment Ana Pardo de Vera, directora de Público, Bea Gondar només apareixia en dues pàgines de gairebé 400. Ni tan sols sortia en les línies del text o en la trama principal: el seu nom figurava en un peu de pàgina. I ningú llegeix les notes al peu. Bé, ara potser sí.