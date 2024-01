2. Més diversitat i noves formes d'explotació

D'acord amb l'estudi, la plataformització i el desenvolupament de la pràctica de la prostitució a internet també ha causat un augment de la diversitat en perfils i en serveis, amb l'especialització i la diferenciació consegüents. Però, sobretot, assenyala l'informe, el màrqueting digital mostra una nova actitud davant el cos de la dona, el qual cosifica encara més i converteix en una font complementària d'enriquiment per a nous actors, com ara els amos d'agències i de les mateixes plataformes.

"En l'informe, nosaltres plantegem la prostitució com una institució, és a dir, com un sistema de pautes de comportament regulades i estables en el temps. No hi ha prostitució sense terceres persones que hi intervenen, organitzen i es lucren", assenyala l'investigador de la UOC. "No obstant això, aquestes terceres persones desapareixen aparentment dels webs de contacte, ja que s'ofereix com una experiència més amb un sistema de valoracions o ressenyes. Per més que a internet es vulgui vendre com una relació entre dues persones lliures en igualtat de condicions, això no es compleix. Hem vist com les desigualtats de gènere, ètnia, edat i classe són evidents en aquesta activitat".

3. Anonimat i invisibilització

Els canvis en els espais, en els temps, en les pràctiques i en la forma d'organització de la prostitució de resultes de la digitalització han tingut una gran conseqüència: la invisibilització. "El que ens diuen els agents estratègics sobre el terreny, com la policia o les ONG, és que cada vegada és més complicat accedir a les dones en situació de prostitució. És difícil saber si estan vinculades a una agència, una organització de tràfic o un proxeneta", detalla Rodríguez Casañ. "La plataformització ha contribuït a ocultar tota la cadena de l'organització i sembla que la relació entre demandant i anunciant es dona en condicions d'igualtat".

4. Més normalització

Al seu torn, la gran conseqüència de la invisibilització i aquesta igualtat aparent en les relacions és l'augment de la normalització de la prostitució. D'acord amb l'informe, tot el que era inacceptable al carrer es presenta a internet amb un nou llenguatge edulcorat i està a l'abast amb pocs clics. Així, es produeix una dissociació en la percepció de les persones entre la prostitució al carrer (mal vista i perillosa) i la prostitució "invisible" (molt més tolerable), disfressada amb termes com escorts, sugarbabies o noies de companyia.

"Estem assistint a una mena de legalització de la pràctica", afegeix el científic de dades de la UOC. "La percepció de la prostitució és més positiva quan es veu menys, quan es fan servir termes per disfressar-la. A més, també hem detectat que els homes l'accepten més que les dones".

5. Nous riscos

En l'actualitat, hi ha un ampli debat sobre si aquesta plataformització ofereix més o menys seguretat, llibertat i independència a les dones en situació de prostitució. D'acord amb els autors de l'informe, encara que és cert que en concertar-se en línia s'eviten perills tradicionalment associats amb el carrer (arrest, violència o hostilitat), amb internet han aparegut també noves fonts de danys i riscos digitals, com el ciberassetjament, els atacs misògins i racistes a les xarxes o la dependència emocional a les males valoracions.

"Encara que visquem en societats més liberals, no es percep un descens significatiu en el consum de prostitució. El que busquen els demandants continua sent una qüestió de poder i de complir una sèrie de fantasies sexuals que no obtenen fora de l'univers de la prostitució. Pràctiques de risc com ara sexe oral sense protecció o el consum de drogues estan molt presents tant en les ressenyes dels prostituïdors com en l'oferta", conclou Rodríguez Casañ. "Hi ha una clara banalització del cos de la dona i de les mateixes pràctiques".

L'estudi de Rubén Rodríguez forma part del llibre La prostitució a la Comunitat Valenciana. Una mirada sociològica, coordinat per Antonio Ariño, professor i investigador de la Universitat de València.

Publicació relacionada

ARIÑO, Antonio. La prostitución en la Comunitat Valenciana. Una mirada sociológica (2022). Generalitat Valenciana. Es pot consultar en aquest enllaç.

