Reticències a la vacunació

Per fer l'estudi, durant la primavera del 2021, els experts van enquestar més de 4.300 persones a través de les xarxes socials, entre les quals hi havia 500 professionals sanitaris de diferents branques. En aquell moment, el 48,6 % dels participants de la població general estaven vacunats contra la COVID-19, i el 6,5 % de la població general es va mostrar reticent a vacunar-se. No obstant això, com més grans eren les persones, més elevat era el percentatge de vacunats.

"Els més joves o amb menys formació eren els més reticents a vacunar-se, probablement perquè eren el col·lectiu social que percebia menys risc de tenir problemes derivats de la COVID-19, de manera que veien menys beneficis a la vacuna", apunta l'expert. Així mateix, Macip afirma que el nivell educatiu i el fet de tenir coneixements mèdics "redueixen les reticències" davant aquests tractaments innovadors.

Per la seva banda, en el cas dels professionals sanitaris, el percentatge de vacunats contra la COVID-19 s'elevava al 95 %. "Els professionals de la salut tenien més dubtes sobre l'eficàcia i la seguretat de la vacuna. No obstant això, eren els menys reticents a vacunar-se, possiblement perquè entenien més bé les conseqüències de no vacunar-se i estaven més familiaritzats amb el concepte general de vacuna", destaca Macip.

Un altre aspecte que es va avaluar durant aquest treball va ser l'acceptació o el rebuig a la vacuna en funció del laboratori que l'havia fabricat. En aquest aspecte, la majoria de participants no van mostrar preferències per una vacuna determinada. No obstant això, les persones que s'havien vacunat amb la teràpia de Pfizer van afirmar que ho havien fet amb la seva "vacuna preferida".

En el cas d'Europa, a causa de les campanyes que es van portar a terme, hi va haver una preferència per les vacunes basades en l'RNA missatger, o mRNA, respecte als altres tipus de teràpies disponibles per a la població en aquell moment. Pel que fa al context que es va percebre en aquells moments de la pandèmia, els experts destaquen que "l'acceptació de la vacunació contra el coronavirus no es va veure afectada pels moviments antivacunes ni per la desinformació d'alguns mitjans".

Informació per millorar la confiança en els tractaments

Tot i que aquestes dades no són especialment negatives, encara hi ha un percentatge important de la població que mostra rebuig a aquest tipus de vacunes. Aquest col·lectiu pot arribar a posar en risc el seu propi benestar i, fins i tot, generar un problema de salut pública. "El desconeixement és el que genera més reticències. Una bona informació, però, pot superar fins i tot l'atracció que generen a les xarxes els antivacunes", afirma Salvador Macip.

De fet, segons l'Organització Mundial de la Salut, el rebuig a les vacunes era un problema "freqüent", abans fins i tot de l'arribada de la pandèmia, i es considera una de les deu amenaces principals per a la salut mundial.

Per evitar-ho, els experts destaquen que la informació veraç, contrastada, transparent i àgil és el mètode més efectiu per conscienciar la població i minimitzar el rebuig i les reticències a aquesta mena de teràpies. De fet, s'ha demostrat que el rebuig i les reticències disminueixen durant les campanyes de vacunació, quan es comprèn la funcionalitat i l'eficàcia d'aquesta mesura. "Les campanyes informatives són essencials. Com més informació tenim sobre un fàrmac nou, menys por ens fa", conclou Macip.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar, i 10, reducció de les desigualtats.

