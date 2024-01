La UOC aprova un pressupost de contenció per al 2023

El Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) ha aprovat un pressupost de 160,9 milions d'euros per al 2023, un 4,1 % superior al de l'any 2022: 118,5 milions provindran de les matrícules; 31, del conveni programa; 5,1, de recerca i innovació (tant de projectes com de transferència de coneixement); 2, de UOC Corporate, i 4,4, d'altres ingressos. Aquest pressupost es va aprovar en la darrera reunió del màxim òrgan de govern i administració de la Universitat, que va tenir lloc el 12 de desembre a la seu institucional de la Universitat.

La matrícula continua representant el 74 % dels ingressos, amb un increment previst del 2,9 % respecte a la previsió de tancament del 2022. Es preveu que l'impacte de la reducció dels preus públics serà de -2,4 milions d'euros l'any 2023 (i -1,3 l'any 2022). Amb l'increment de la part privada del preu i un lleuger creixement en la matrícula (amb un impacte total de 3,2 milions d'euros l'any 2023), es pretén poder equilibrar aquest impacte negatiu.

El conveni programa inclou, per primer cop, la petició d'1,1 milions d'euros en concepte de compensació de l'increment de la despesa energètica. Per aquest concepte, l'any 2022 la UOC va pagar una factura de 400.000 euros, mentre que l'any 2023 n'haurà de pagar una d'1,6 milions d'euros.

Pel que fa a les inversions, el pressupost preveu reduir-les un 14 % en relació amb el pressupost del 2022. Aquest any està previst de destinar-hi un import total de 9,7 milions d'euros, 4,5 dels quals subvencionats. La UOC en finançarà la resta. Entre les inversions previstes, cal destacar les xifres dels 5,9 milions d'euros que es destinaran a tecnologia i els 2,3 a recursos d'aprenentatge.