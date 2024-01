Optimització de l'atenció i sistemes de rehabilitació

S'estima que prop del 40 dels pacients que recorren a l'atenció primària pateixen dolor crònic. És més, aproximadament deu milions d'espanyols consulten anualment el metge per algun problema musculoesquelètic. Per la seva banda, la prevalença de l'artrosi és del 30 en la població general, xifra que augmenta al 80 en persones més grans de 65 anys.

De manera general, el tractament principal i no quirúrgic d'aquests problemes de salut és l'exercici físic, una teràpia pautada pels serveis de rehabilitació de l'atenció especialitzada. No obstant això, actualment aquests serveis experimenten una sobrecàrrega assistencial, amb llargues llistes d'espera i saturació dels gimnasos, cosa que fa empitjorar la qualitat assistencial. "Per tant, tenim la necessitat de capacitar l'atenció primària per poder resoldre la patologia musculoesquelètica de baixa complexitat, i d'empoderar el pacient en l'autogestió del seu trastorn musculoesquelètic. Així, és possible reduir la sobrecàrrega assistencial i millorar la salut musculoesquelètica de la població", apunta Adrover.

En aquest sentit, els resultats de la recerca mostren que la IA adaptada pot contribuir a prescriure programes de rehabilitació musculoesquelètica sense supervisió d'un professional sanitari. És més, l'aplicació de la IA en rehabilitació musculoesquelètica podria reduir el dolor i la simptomatologia de patologies com l'artrosi.

"Amb una implementació d'IA ens podríem plantejar fer tractaments de rehabilitació en àmbits sanitaris no especialitzats, com l'atenció primària. D'aquesta manera, si un centre d'atenció primària no disposa de servei de rehabilitació, el pacient podria accedir a un programa de rehabilitació després de la visita del metge de capçalera sense haver d'esperar la derivació al servei de rehabilitació especialitzat i sense passar per una llista d'espera", incideix la investigadora.

No obstant això, l'ús de la IA en la rehabilitació musculoesquelètica té més potencialitats en els casos menys greus, com les patologies musculoesquelètiques poc complexes. En aquests casos, el més important és l'educació del pacient i la pràctica d'exercicis terapèutics per part seva, i l'assistència física del fisioterapeuta no és necessària. "Aquesta aplicació és més viable en patologies degeneratives com l'artrosi o les tendinopaties de grau lleu o moderat sense indicació quirúrgica", explica Adrover.

En aquest sentit, cal tenir en compte que en l'àmbit nacional ja hi ha diverses aplicacions enfocades a la rehabilitació que fan servir la IA per millorar la qualitat de vida dels pacients i donar suport al sistema sanitari. No obstant això, tenen certes limitacions. De fet, com a norma general, aquestes iniciatives se centren en el diagnòstic o en l'ajuda al professional sanitari per prescriure programes d'exercicis a partir d'una biblioteca de vídeos o per fer un seguiment evolutiu de cada pacient. "Fins ara, no s'han desenvolupat intervencions amb IA per a la prescripció i creació de programes de rehabilitació de manera autònoma i sense la intervenció d'un ésser humà", incideix la investigadora.