Tot i que eBay assegura que les licitacions fraudulentes estan prohibides en la seva plataforma, diversos estudis han demostrat que són una pràctica estesa tant en la que és una de les plataformes més importants de subhastes en línia del món com entre els seus competidors. Una de les últimes recerques que així ho conclou ha estat duta a terme pel professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Jim Ingebretsen i la investigadora de la Universitat Nacional de Singapur Tingting Wu. L'estudi, titulat "Shill bidding and information in eBay auctions: A Laboratory study", ha estat publicat a la revista científica Journal of Economic Behavior & Organization.

"En les licitacions fraudulentes, els mateixos venedors liciten pels seus articles fent servir comptes d'usuari creats expressament amb la finalitat d'incrementar-ne artificialment el preu i guanyar així més diners per l'article subhastat", explica Ingebretsen. L'investigador afegeix que "és una pràctica tan comuna com difícil de detectar i evitar". Coneixedors d'aquesta realitat, els compradors intenten aconseguir els articles subhastats al més aviat possible per evitar les licitacions fraudulentes, segons han conclòs els investigadors després de dur a terme un experiment amb estudiants durant prop de tres anys. La metodologia que han seguit els ha permès comptar amb dades pròpies i independents de les que proporcionen les companyies del sector.

Les licitacions fraudulentes són difícils de detectar, però les empreses de subhastes en línia compten amb alguns recursos al seu abast. En l'estudi, els autors assenyalen que hi ha científics que treballen en el desenvolupament de millors algoritmes basats en el machine learning (aprenentatge automàtic) capaços d'identificar els subhastadors fraudulents. D'altra banda, també han detectat que el diferent comportament de compradors i venedors a l'hora de licitar permet detectar quan és el mateix venedor el que està incrementant el preu artificialment. Tanmateix, Ingebretsen i Wu indiquen que, si bé és cert que aquesta mala pràctica perjudica la reputació de les companyies que la permeten, també els suposa més ingressos, atès que el seu model de negoci es basa en el cobrament d'un percentatge sobre el preu final de compravenda.

Una altra de les problemàtiques que detecta l'estudi és la informació a l'abast dels venedors. "Saben quant solen licitar els seus compradors i també els és útil conèixer el preu al qual s'han arribat a vendre articles similars als seus", afirma Ingebretsen. "La conseqüència de tot això és que el comprador acaba pagant més", conclou el professor de la UOC.