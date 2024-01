El trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) és un problema en l'adquisició i el desenvolupament del llenguatge que dificulta la parla, la comunicació, la comprensió i l'expressió en menors. Encara més, es considera un "trastorn invisible", ja que els seus marcadors són complexos de diagnosticar i comprendre per part de professionals i familiars del menor, uns conflictes que es poden veure incrementats pels estereotips de gènere.

Ara un equip d'expertes del Grup interuniversitari de Recerca en Cognició i Llenguatge ( GRECIL ), dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, adscrit a l'eHealth Center ( eHC ), de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) i la Universitat de Barcelona (UB), ha realitzat una revisió crítica de diversos estudis per avaluar les conseqüències dels mites sexistes sobre el llenguatge i la comunicació en l'entorn de la població infantil, especialment en els menors que pateixen TDL.

Les investigadores han fet una llista* dels deu mites o estereotips sexistes més comuns sobre el llenguatge i l'esfera emocional al voltant de nens i nenes; entre d'altres, hi ha afirmacions com ara que "les nenes tenen més capacitats comunicatives i lingüístiques que els nens", o bé que "els nens interrompen perquè saben més coses que les nenes" (*llista completa dels mites al final).

"En aquest treball hem analitzat la influència de l'estereotip sexista sobre variables importants per a l'estudi del TDL com ara el llenguatge i l'esfera socioemocional a partir de la importància de treballar des d'una perspectiva feminista en la ciència i en l'abordatge del TDL", detallen Nadia Ahufinger, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i integrant de l'associació Docents Feministes per la Coeducació (DoFemCo), i Mari Aguilera, experta de la Universitat de Barcelona, les autores d'aquesta revisió.

A més, en aquesta revisió també s'han tingut en compte aspectes com les relacions entre els factors de socialització sexistes i el desenvolupament de les habilitats del llenguatge i socioemocionals en la població infantil que pateix TDL, també conegut com a trastorn específic del llenguatge (TEL). "Aquests factors poden arribar a tenir un impacte negatiu per detectar i avaluar les nenes i els nens amb dificultats del llenguatge en diferents etapes del desenvolupament", adverteix Ahufinger.