Els 12,2 milions de llars espanyoles que van accedir a un servei de streaming aquest últim quadrimestre de l'any 2022 van utilitzar de mitjana tres serveis de vídeo en streaming diferents. Segons dades de Kantar, la combinació més popular triada per un 11% de les llars va ser la de Prime Video i Netflix. En un febrer convuls per a Netflix, el 8 de febrer la plataforma va informar de canvis en la limitació de comptes i el 21 de febrer, la data d'execució, es veurà en quin lloc queda. "No és la fi de Netflix, al contrari. Ara mateix no hi ha cap plataforma que, per experiència d'usuari, per funcionalitat o per volum d'estrenes, pugui fer-li la competència", afirma Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, que afegeix: "És la plataforma més ben posicionada per les seves finances per trampejar aquest any complicat".

"Es tracta d'una decisió que fa tres anys que necessitava adoptar i l'objectiu de la qual no està tant en els seus usuaris sinó a Wall Street, que pressiona perquè els seus subscriptors li reportin més beneficis. Netflix ja ha estimat el nombre de baixes que patirà a conseqüència d'aquest canvi tan impopular i considera que, a llarg termini, podrà captar-les apostant per continguts que generin molta popularitat", adverteix Neira.