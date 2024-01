Més de 500 joves de 12 a 18 anys opten als premis del 7è Concurs de Bibliotràilers, impulsat pel Departament de Cultura i la UOC per fomentar la lectura i la creació audiovisual

Un total de 540 joves han presentat 106 bibliotràilers al 7è Concurs de Booktrailers, organitzat conjuntament per l’espai LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Departament de Cultura, a través del Servei de Biblioteques de Catalunya. Aquesta tarda, a les 17 hores, es lliuraran els premis en cinc categories a la Biblioteca Jaume Fuster: al millor vídeo, al millor guió, al més creatiu, al més votat pels responsables de la xarxa de biblioteques públiques catalanes i el millor tràiler de llibre d’animació.

Aquest concurs, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys, té per objectiu promoure la lectura entre els joves i animar als adolescents a difondre els seus llibres preferits a través de vídeos curts que enganxin, realitzats per equips i mitjançant qualsevol tècnica audiovisual, des del rodatge amb actors a una vídeo-animació. Hi ha participat 540 joves de 55 centres educatius, en col·laboració amb 37 biblioteques públiques d’arreu de Catalunya.

El jurat del concurs l'han format professionals vinculats en l' àmbit de la llengua, la literatura i les biblioteques i el món audiovisual.

Per presentar-se al concurs, els joves han hagut de crear grups de treball de dos a cinc participants, triar un llibre de qualsevol gènere que els agradi o emocioni, de qualsevol temàtica, que formi part del fons de les Biblioteques públiques de Catalunya, Illes Balears i/o País valencià, perfilar un guió i fer-ne la producció. El vídeo sobre la lectura es grava amb mòbil o càmera, i s’edita. Un cop acabat el vídeo, l’han hagut de penjar a Youtube o a Vimeo.

Els membres dels equips guanyadors s'enduran una càmera d'acció, un lot de llibres juvenils i un diploma acreditatiu. A més a més, tots els finalistes rebran com a premi, el mateix dia de l'acte, l'experiència de poder realitzar un taller de guió audiovisual a càrrec de Marc Homs.