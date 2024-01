Aconseguim una feina en una plataforma digital de repartiment a domicili, però, sabem com és el seu model de negoci, quins són els nostres drets o quin ús fan de les nostres dades? Obrim un perfil en una xarxa social nova en la qual cada vegada hi ha més persones com nosaltres, però, sabem on és el límit entre el que és privat i el que és públic o quina informació recopila la plataforma sobre els nostres hàbits o els nostres gustos? La digitalització domina bona part del nostre dia a dia i del context social en què ens movem, però la gran majoria de les polítiques socials i educatives encara no l'afronten de manera crítica.

Amb aquesta premissa, el llibre blanc Competències en educació social digital orientades a una ciutadania digital i la participació juvenil, desenvolupat pel grup de recerca GAME, dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, advoca per una alfabetització digital crítica, que posi el focus en la promoció de valors com la intervenció política, les cures, la consciència crítica i l'emancipació, augmentant l'impacte cívic i social de les iniciatives alfabetitzadores.

"Tradicionalment, l'educació en mitjans s'ha enfocat sobretot a temes orientats a la inserció laboral dels usuaris", explica Daniel Aranda, investigador principal del grup GAME. "Tanmateix, l'objectiu principal de l'educació és promoure una consciència crítica, afegeix. Per tant, si el que fem és educar en valors o usos de mitjans digitals orientats a la inserció laboral exclusivament, no promourem ciutadans crítics", afegeix.

Per impulsar aquest canvi en l'educació digital, el llibre blanc proposa un mapa general amb què abordar una nova proposta de competències digitals, un mapa dividit en tres dimensions: les desigualtats, les habilitats i els coneixements.