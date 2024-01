El màster que capacita l'estudiant per exercir de professor

La UOC estrenarà l'octubre de 2023 quatre especialitats noves del màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Per primer cop, la Universitat no l'oferirà amb la UPF i semipresencial, com fins ara, sinó que ho farà sola i amb un programa 100 % en línia. Fins ara, les dues especialitats que oferia la UOC en línia eren Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa, però a partir del pròxim curs s'oferiran en línia les sis següents:

Formació i Orientació Laboral

Orientació Educativa

Anglès

Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Matemàtiques

Tecnologia

Aquest màster proporciona a l'estudiantat la formació pedagògica i didàctica necessària per exercir la docència en aquesta etapa educativa. S'adreça a persones amb titulació universitària que volen exercir la docència en educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.

La directora és la doctora en Societat de la Informació i el Coneixement Lorena Becerril, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i experta en la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge de les institucions educatives, principalment la institució escolar i la universitat.

Novetats en formació contínua no oficial

Les novetats d'oferta pròpia són les especialitzacions de Teràpia Sexual amb Perspectiva de Gènere, Organitzacions Inclusives i Persones amb Discapacitat, Projectes Audiovisuals i Transmèdia, Guió de Ficció: Explicar Històries i Crear Personatges i Redacció Mèdica (amb l'Associació Espanyola de Redactors de Textos Mèdics). Pel que fa als cursos, seran novetat els següents: Protecció de Dades, Bases Gràfiques Registrals: Cartografia Cadastral i Alternativa (amb el Deganat dels Registradors de Catalunya), Protecció dels Menors contra la Violència i Anàlisi de Dades Urbanes.

Els graus de Multimèdia i de Disseny i Creació Digitals duraran quatre anys en lloc de tres

Tot i no ser novetats, sí que modificaran el seu pla d'estudis, d'acord amb el Reial decret 822/2021, els graus de Multimèdia i de Disseny i Creació Digitals, que passaran de tenir 180 crèdits ECTS a tenir-ne 240, és a dir que la seva durada serà de quatre anys en lloc de tres anys.

Les novetats del curs actual

Aquest curs, la UOC ha estrenat dos nous graus i un nou doctorat: el grau de Ciència Política i de l'Administració, el grau de Sociologia i el doctorat de Dret, Política i Economia. A més, com a oferta pròpia, hi ha les especialitzacions de Violència masclista i mitjans de comunicació i d'Envelliment, Nutrició i Qualitat de Vida. Així mateix, s'han ofert per primer cop els cursos de Competències Digitals: Nivell Avançat (certificació equivalent al nivell ACTIC de la Generalitat de Catalunya); de Medicina personalitzada i de precisió, i d'Àgora: la cultura de les sèries. La Universitat també ha renovat el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i el màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa.