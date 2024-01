La cooperativa Abacus i la gestora de capital de risc Inveready han posat en marxa la primera edició d'Abacus Ventures, un programa que té per objectiu identificar i promoure start-ups relacionades amb l'EdTech (educació i tecnologia) i amb productes o solucions enfocats en l'àmbit de l'educació. Un total de dotze empreses seran seleccionades per participar en aquesta iniciativa, que inclou sessions de formació, assessorament empresarial, accés a la xarxa comercial d'Abacus i mentories. Les start-ups escollides participaran en un pitch day on un jurat en seleccionarà tres, que entraran en una fase d'acceleració i optaran a un finançament de fins a 150.000 euros. Abacus Ventures és un programa impulsat per Abacus i Inveready en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) —a través de la plataforma Hubbik, de suport a l'emprenedoria—, la Cambra de Comerç de Barcelona i Tech Barcelona.

Un comitè de selecció serà l'encarregat de seleccionar, en el transcurs d'un pitch day, les tres start-ups que passaran a la fase d'acceleració. El programa d'Abacus Ventures acabarà amb el DemoDay, en què les tres start-ups accelerades (i, addicionalment, tres start-ups convidades) presentaran les seves empreses en un esdeveniment obert a inversors estrangers i agents estratègics. Mireia Riera, directora de l'Àrea de Recerca i Innovació —de la qual forma part Hubbik— apunta que aquesta col·laboració amb Abacus “ens ajuda a reforçar l'estratègia de suport a l'emprenedoria en el sector EduTech, que desenvolupem a la UOC en els darrers anys a través dels serveis que oferim des de Hubbik, amb l'objectiu d'acompanyar iniciatives innovadores en l'àmbit de l'educació i la tecnologia per tal d'ajudar-les a consolidar el seu creixement”.

D'aquesta manera, l'objectiu de la iniciativa és atraure start-ups ja constituïdes i en una etapa de maduresa incipient (pre-seed i seed) que es dediquin a l'àmbit de l'EdTech i que treballin a Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears. Les empreses d'EdTech són les que desenvolupen projectes i productes tecnològics destinats a l'educació a fi que l'alumnat pugui millorar l'aprenentatge a l'escola amb l'ús d'aquestes eines.

Mitjançant aquesta convocatòria, que estarà oberta fins al 10 d'abril a través d'un senzill qüestionari al web d'Abacus Ventures, les empreses que ho vulguin podran optar a participar en aquest programa d'acceleració, que inclourà sis sessions de formació en format workshop amb experts en matèries relacionades amb l'emprenedoria; l'acompanyament d'un equip de mentors multidisciplinari format per experts en diferents matèries; el contacte amb altres actors rellevants del sector per buscar sinergies, així com la formació i el suport en matèria d'internacionalització i l'accés directe a la xarxa comercial i de proveïdors d'Abacus; el suport en el desenvolupament del negoci, i l'accés a serveis auxiliars, com ara en l'àmbit comercial (comunicació, brànding, màrqueting...), assessorament legal, selecció de personal o CFO as a service, entre altres.