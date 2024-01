El llarg camí cap a la legitimació del mitjà

Més enllà de l'èxit social i comercial ascendent dels darrers anys, el còmic lluita per reivindicar-se com el novè art dins del panorama cultural. El format de la historieta moltes vegades no encaixa dins del que tradicionalment s'ha considerat com a cultura seriosa. Toledano cita Will Eisner —a qui se li atribueix la invenció del terme "novel·la gràfica"— com el primer creador que, a finals dels anys setanta, va voler elevar les seves creacions a la categoria de literatura. Poc després, el terme novel·la gràfica es va popularitzar i en un gir irònic dels esdeveniments, "la novel·la gràfica, aquell còmic que volia ser literatura, ara estarà protagonitzada per superherois", assenyala l'estudiant.

No obstant això, i a part de ser un mitjà d'entreteniment popular, els còmics també han servit des de sempre per fer aportacions extraordinàries al debat públic. Per a la professora Carmela Artime, autora de la tesi La memòria a la novel·la gràfica espanyola (2005 – 2015): ficció i representació històrica, que ha desenvolupat en el marc del doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC, és clau l'enfocament que adopten les novel·les gràfiques quan participen en el qüestionament social i cultural. Segons ella, els nous temes que s'hi tracten, entre els quals hi ha la representació de la història, i les formes d'abordar-los, "desafien la percepció que es té del còmic com tan sols un art efímer i juvenil i el converteixen també en un mitjà de reflexió i de crítica".

En aquest procés cap a un major reconeixement del còmic com a art de ple dret, Pastor i Artime coincideixen que un punt d'inflexió clau va ser l'atorgament del Premi Pulitzer a Art Spiegelman l'any 1992 per l'obra Maus, una novel·la gràfica al voltant de l'Holocaust i la memòria. "Els premis ajuden a posicionar i visibilitzar les obres, i aquest va ser un pas molt important per al còmic. Avui en dia tenir un premi del Festival del Còmic d'Angulema o l'Eisner de San Diego és equivalent a tenir un Oscar", assenyala Pastor. Més a prop, a Catalunya, els premis de còmic proliferen i cada cop ofereixen recompenses més grans: per exemple, el premi Finestres de còmic en català atorga 25.000 euros al guanyador i el premi Ara de còmic en català preveu un guardó de 10.000 euros. Fins i tot hi ha iniciatives per als més petits: la plataforma Cultura Inquieta ja ha celebrat dues edicions dels seus premis d'il·lustració, dirigits a infants i joves entre 5 i 17 anys i amb premis que arriben als 500 euros.

El que és evident és que el còmic segueix conquerint nous espais. A partir del mes de setembre, la UOC oferirà un nou curs anomenat Dissenya el teu còmic, al màster d'Edició Digital. Al curs "veurem el procés de creació del còmic, el reconeixement dels diversos gèneres, el processament dels elements gràfics i textuals, la maquetació, l'edició i l'art final", explica Xavier Pastor, que n'està elaborant els mòduls docents. El curs s'ha ideat amb la voluntat de donar cabuda al novè art en l'entorn acadèmic, seguint la tendència en auge del fenomen, i també per les particularitats del mitjà: "No és el mateix editar una novel·la que editar un còmic, perquè hi ha imatge, hi ha color, hi ha text, hi ha una semiòtica específica del còmic, i hi ha un seguit de factors que hem entès que els alumnes han de conèixer", conclou Pastor.