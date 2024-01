Millorar l'accés dels estudiants a pràctiques professionals

Per incentivar la incorporació del jovent al mercat laboral, Becadvisor ha desenvolupat una plataforma que connecta tant l'estudiantat universitari com el d'FP amb empreses que els proporcionen la possibilitat de fer pràctiques, de formar-se professionalment i de ser part de la plantilla d'empleats, un cop acabin el període d'aprenentatge en un entorn professional. "El nostre objectiu és ajudar el jovent a emprendre la seva carrera professional i millorar la deteriorada ocupabilitat juvenil. Disposem d'una comunitat de 10.000 estudiants i més de 300 empreses, que treballa sota el guiatge de totes les universitats i escoles de formació professional d'Espanya", destaca Moliné. L'objectiu de l'empresa emergent és connectar els i les joves que estan acabant els estudis amb les empreses o els autònoms que estan interessats a brindar-los formació i experiència professional.

La idea de crear la plataforma va sorgir de l'experiència com a becària de la seva fundadora i CEO, Pilar Moliné. "Vam detectar la manca d'un espai on l'estudiantat pogués intercanviar les seves experiències i opinions, així com accedir a una informació més detallada de les ofertes de pràctiques que es publiquen als portals de les universitats", afirma l'emprenedora.

L'empresa emergent es vol diferenciar de la resta de plataformes que faciliten pràctiques en empreses "oferint a l'usuari el valor que es mereix, ajudant a fer que l'estudiant pugui tenir una visió de com serà el seu futur i no ser solament un portal més on trobar pràctiques", matisa Moliné. Entre les prestacions de Becadvisor, destaca que les empreses no han de contactar una a una amb cada universitat i amb cada centre de formació que els interessen. "Amb un clic és possible tenir a l'abast els becaris concrets que necessiten. Les empreses només reben candidats que es corresponen amb els estudis que sol·liciten en les seves ofertes i a les províncies que determinin, per acabar signant els convenis a través de la nostra plataforma", assenyala la CEO.

Els estudiants també poden consultar a la plataforma opinions reals d'altres alumnes en pràctiques, compartir les seves experiències a les empreses i sol·licitar pràctiques professionals. "D'aquesta manera s'afavoreix l'accés de l'estudiantat al món laboral i es millora l'ocupabilitat del jovent universitari i d'FP, alhora que l'empresa pot captar i retenir el talent, seleccionant candidats que han estat informats sobre què poden esperar de l'empresa i que estan realment interessats a formar-s'hi i créixer-hi", conclou Moliné.

A més, l'èxit del model Becadvisor ha quedat confirmat pel tancament de la seva primera ronda d'inversió de 150.000 euros, per accelerar el creixement i l'expansió de l'empresa per Espanya. "Ens volem posicionar com a referent i formar un equip d'operacions sòlid que tindrà l'objectiu d'ampliar el target d'empreses a les quals ens dirigim, així com d'augmentar la nostra comunitat d'estudiants", apunta la CEO.

L'empresa emergent Becadvisor afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 8 de l'ONU: Treball decent i creixement econòmic.

