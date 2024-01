Abans que es fessin públics els primers casos de COVID-19, un algoritme basat en la intel·ligència artificial (IA) desenvolupat per una companyia del Canadà ja havia detectat l'existència d'un nou virus que es propagava per la ciutat xinesa de Wuhan. Aquesta mostra del potencial de les noves tecnologies aplicades a la predicció d'epidèmies del futur ha portat un grup d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a fer servir la intel·ligència artificial per investigar nous models de predictibilitat i avaluar la perdurabilitat en el temps de les conseqüències de les crisis sanitàries.

"La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha posat de manifest la vigència de les epidèmies. Sabem que n'hi haurà més en el futur, però no sabem com seran. En canvi, sí que tenim molta informació útil sobre les del passat", explica Joana Maria Pujadas Mora, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i una de les investigadores principals del projecte de recerca que abordarà aquesta qüestió, anomenat EPI-DESIGUAL.

L'equip que dirigeix Pujadas proposa utilitzar la intel·ligència artificial, mitjançant l'aprenentatge automàtic (machine learning) i el processament de llenguatge natural (natural language processing), per a l'anàlisi massiva de dades històriques. "Les ciències socials —i, entre aquestes, la demografia històrica— són indispensables per avançar en la predicció i la lluita contra les epidèmies, així com per valorar-ne les conseqüències", assegura la investigadora.

En el marc d'EPI-DESIGUAL, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i que té la col·laboració del Centre d'Estudis Demogràfics, s'analitzaran informacions textuals de diaris oficials i premsa diària publicades entre els anys 1820 i 1960 i relatives al còlera, la grip de 1918 i la pesta a Catalunya i les Illes Balears. "El passat és el millor banc de proves per prevenir i preparar l'arribada de crisis sanitàries del futur, que malauradament continuaran apareixent, afavorides per la globalització, l'increment de la interacció entre humans i animals, l'augment de la urbanització i el canvi climàtic", recalca la investigadora de la UOC.

Actualment, els catorze investigadors que participen en el projecte recopilen tota la informació d'arxiu disponible per després poder-la analitzar. El projecte tindrà una durada de tres anys i, un cop acabat, els resultats es divulgaran en revistes científiques de primer nivell, entre altres publicacions i accions de difusió.