Els últims dies, un gag sobre la Mare de Déu del Rocío, emès en el programa Està passant de TV3 amb motiu de Setmana Santa, ha aixecat polseguera arreu de l'Estat espanyol. Diversos representants polítics l'han criticat i la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians ha presentat una denúncia contra els protagonistes del gag per atacar els sentiments religiosos. Altres personalitats, com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han defensat la llibertat d'expressió per damunt de les diverses sensibilitats. Per què l'humor pot ser rebut de manera tan diferent en funció de les persones o els grups socials? És beneficiós o no per a la societat?

Segons la neurociència, si l'humor causa respostes tan diferents, és perquè activa al cervell una resposta més complexa que una pura emoció. Es tracta d'una resposta regulada per l'escorça cerebral, que els humans tenim especialment desenvolupada, i que ens permet donar nous significats a les experiències que vivim. Així ho explica Diego Redolar Ripoll, neurocientífic i investigador del Cognitive NeuroLab de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

De fet, diu Redolar, si els humans, i també altres primats com els bonobos, hem incorporat l'humor al llarg de la nostra història evolutiva, és perquè ens ajuda a viure en societat: afavoreix que cooperem i establim vincles de confiança. Aquest és el seu gran benefici.

Des de l'àmbit de la psicologia, Enric Soler Labajos, psicòleg relacional i tutor del grau de Psicologia de la UOC, afegeix que l'humor "consisteix a assenyalar coses absurdes, incongruències, i provocar en els altres un estat emocional distès, relaxat, que ajuda molt a connectar socialment".

Amb tot, adverteix Soler que "això funciona quan em ric de mi mateix o riem junts de nosaltres mateixos. En el cas del gag del programa Està passant, crec que ha fallat la concepció del 'riure de nosaltres'". És a dir, que els qui s'han sentit ferits per la sàtira sobre la Mare de Déu del Rocío "identifiquen que el creador del gag i l'objecte del sentit de l'humor són de cultures diferents, és a dir, d'un 'nosaltres no compartit'".

Sigui com sigui, els dos experts coincideixen que potenciar l'humor és saludable tant per als individus com per als grups. I que es pot entrenar.