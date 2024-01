La UOC ha impulsat el projecte de recerca Dissenyem per una mirada crítica a la cultura digital amb l'objectiu de promoure la reflexió crítica entre els nens i les nenes sobre qüestions relacionades amb la cultura digital. La iniciativa, liderada pel grup Mediaccions dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, ha permès parlar sobre les notícies falses, les persones influenciadores i el ciberassetjament a l'Escola Pública Ramon Llull, l'Escola Farigola del Clot i l'Escola Miralletes.

En el marc del projecte, s'han fet un seguit de tallers lúdics adreçats a més d'un centenar d'alumnes de sisè de primària, edat en la qual habitualment els infants comencen a tenir dispositius mòbils, i s'introdueixen en el món de les xarxes socials. Les activitats s'han organitzat seguint la metodologia anomenada "pensament de disseny" (Design Thinking, en anglès), que utilitza tècniques i dinàmiques de treball en equip. "És un mètode que fa que tots els participants es comprometin i s'involucrin en el procés; fomenta la cocreació, el treball col·laboratiu i la creativitat", explica Gemma San Cornelio, investigadora del grup Mediaccions de la UOC.

Els tallers es van distribuir en tres fases: presentació del projecte, recerca i creativitat, i prototipatge. En la primera fase, els investigadors van presentar el projecte i van plantejar el repte de disseny i de les temàtiques que es volien treballar amb tres vídeos educatius: 1) Fake news: pensa abans de compartir!; 2) Influencers: val la pena ser influencer?, i 3) Cyberbullying: podem aturar-lo! L'estudiantat va tenir l'oportunitat d'introduir-se en els conceptes de notícia falsa, persona influenciadora i ciberassetjament.

En la segona fase, les activitats van permetre aprofundir en les temàtiques a través d'un joc de cartes. El joc, dissenyat pels investigadors i investigadores, està inspirat en el mètode de recerca focus grup per tal d'estimular la conversa entre els infants, perquè així puguin explicar les seves experiències d'una manera ludificada. El joc consta de dues classes de cartes: de situació i de resposta a la situació, en les quals apareixen múltiples opcions de resposta, inclosa una resposta lliure. Hi ha tres baralles de cartes, una per cada temàtica desenvolupada. Entre totes les situacions que van sortir al tauler, els infants van haver de crear una frase amb algun dels conceptes que havien treballat al joc.

En la darrera fase, la de prototipatge, l'alumnat va transformar la frase que havien treballat en emojis, per després fer un producte animat amb el mòbil. Cada paraula es va convertir en un emoji i aquests, posteriorment, en una pel·lícula animada. El resultat del procés es pot consultar al web del projecte.

En paraules de la investigadora San Cornelio, el projecte ha permès aprofundir en la dimensió crítica de la tecnologia en cadascuna de les seves fases, tractant d'interioritzar els continguts d'una manera lúdica, i a partir de la síntesi i la creativitat i de la creació d'un prototip d'un producte. "Ha estat una oportunitat per posar en relació competències creatives, i en alguns casos tecnològiques, molt similars a les que fan servir bona part dels estudiants en la seva vida quotidiana", afegeix.

La iniciativa va començar el gener del 2022 i va acabar el desembre del mateix any.