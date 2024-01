Com es reconeix si una plataforma col·laborativa contribueix a la sostenibilitat?

Per reconèixer si una plataforma contribueix a la sostenibilitat, es poden tenir en compte diversos criteris. Cintia Pla explica que es té en compte "si ajuda a salvar recursos naturals, si permet consumir de forma sostenible, si és ecològica, si és eficient en termes d'estalvi energètic, i també si és respectuosa amb el medi ambient". Wallapop, per exemple, "permet consumir de forma sostenible" perquè "evita la producció d'altres peces de roba, complements, mobles, elements per a la cura de nadons, etc.; un conjunt de productes que, en cas de no ser reutilitzats, generarien més contaminació ambiental, més residus i despesa energètica en la seva producció", afirma la investigadora.

Algunes d'aquestes plataformes s'han vist envoltades de polèmica, com és el cas d'Airbnb, però, tot i això, hi ha criteris que les poden fer encabir en la categoria de sostenibles. Airbnb contribueix a la "reutilització de l'espai", la qual cosa evita, en part, la necessitat d'haver de construir més allotjaments. Ara bé, com reconeix Pla, "en contrapartida, també pot generar més residus si els residents no són respectuosos i segueixen les normes de convivència i neteja que es requereix".

La investigació ja ha conclòs la primera fase de la recerca amb una revisió de la literatura i les entrevistes a experts. Actualment, està en fase de llançament de l'enquesta i, un cop recollides les respostes, es farà una anàlisi de les dades mitjançant equacions estructurals. Amb el projecte es pretén extreure conclusions que permetin en un futur fer difusió científica mitjançant diferents canals dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. "Creiem que podem avançar en l'ODS 12, sobre producció i consum responsable, especialment en el consum responsable, un consum més sostenible, que fa ús de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar", conclou Cintia Pla.

Aquest projecte de recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) número 12, producció i consum responsable, número 13, acció pel clima.

