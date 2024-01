La UOC, entre el 8 % de les millors universitats del món

Segons el World University Rankings 2023, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es troba al lloc 1.575 de la classificació mundial d'institucions d'educació universitària que acaba de publicar el Center for World University Rankings (CWUR), lloc que la col·loca entre el 7,7 % de les millors a escala mundial. Aquest estudi mesura la qualitat de l'educació i l'aprenentatge de l'estudiantat, així com el prestigi del seu professorat i la qualitat de la seva recerca, sense basar-se en enquestes ni enviaments de dades per part de les universitats.

El CWUR classifica les universitats en quatre àmbits: educació (25 %), ocupabilitat (25 %), professorat (10 %) i recerca (40 %). Dels quatre àmbits analitzats, la UOC consta en tres:

L' ocupabilitat dels alumnis , mesurada pel nombre d'antics alumnes d'una universitat que han ocupat càrrecs directius superiors a les empreses més grans del món en relació amb la mida de la universitat, amb una puntuació de 1.697 .

La qualitat del professorat, mesurada pel nombre de professors i professores que han guanyat distincions acadèmiques importants, amb una valoració de 212.

El rendiment de la recerca, mesurat pel nombre total de treballs de recerca, les publicacions d'alta qualitat, la influència i les cites, amb 1.977.

Amb aquests barems, la UOC suma una puntuació global de 67,6. Analitzant aquests àmbits, s'han classificat 20.531 institucions d'arreu del món, però només les 2.000 primeres han entrat al rànquing global del CWUR. A escala mundial, encapçalen la llista tres universitats nord-americanes: la Universitat Harvard (per dotzè any consecutiu), l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i la Universitat de Stanford, seguides de les universitats britàniques de Cambridge i d'Oxford.