Els premis MoJo Innova es renoven, i les seves categories també

Un any més, es premiaran les millors cobertures periodístiques elaborades a partir d'un mòbil en dues noves categories: "Millor cobertura nacional" i "Millor cobertura internacional (Vueling)". En totes dues, es premiaran els millors treballs periodístics per a cobertures d'informació nacional i internacional que potenciïn la innovació a través de noves narratives periodístiques. Els guanyadors rebran mil euros (1.000 €) i mil dos-cents cinquanta euros (1.250 €) en bitllets d'avió. Ja està oberta la recepció de treballs , que té com a data límit el 10 de setembre de 2023.

Segons els requisits de participació d'aquestes dues categories, hi podran concursar, de manera individual o a títol col·lectiu, els professionals en actiu, que treballin per compte d'altri o com a autònoms, l'obra dels quals hagi estat publicada en línia per algun mitjà de comunicació o plataforma d'internet entre l'1 d'octubre de 2022 i l'1 de setembre de 2023.

A més, la quarta edició d'aquests guardons concedirà dos nous premis que no entren en concurs: la categoria d'excel·lència periodística i la categoria del públic. El primer serà triat pel jurat dels premis, que inclou els professionals i acadèmics de la UOC i EFE, i el segon, pels assistents a la Jornada.