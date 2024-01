Com tractar el treballador sènior

Quant a com han de tractar les empreses els treballadors sènior, Montserrat Llobet afirma que és responsabilitat de tota organització, ja sigui empresa, administració pública o entitat no lucrativa, contribuir a la qualitat de vida de totes les seves parts interessades. I tenint en compte que les persones treballadores constitueixen la part que interacciona més hores diàries amb l'organització, "és lògic que rebin una atenció especial. De fet, en les organitzacions amb treball autogestionat, aquestes persones tenen el protagonisme, i amb això mostren que aconsegueixen nivells més alts de motivació laboral i d'eficiència", diu, alhora que afegeix que valorar tot allò que poden aportar, inclosa l'experiència adquirida al llarg dels anys, independentment de quin sigui el sector d'activitat en el qual s'hagin desenvolupat, és clau.

Com explica, en el procés de concentració dels mercats en unes poques empreses on s'han donat prejubilacions massives, el treball autogestionat autònom i per compte d'altri ha anat disminuint de manera significativa, "amb la qual cosa els treballadors sènior d'avui han vist deteriorada de manera acumulativa la seva qualitat de vida laboral" al no poder desenvolupar el millor d'ells mateixos, créixer, contribuir en les organitzacions on han treballat amb les seves millors habilitats, destreses, competències i millorar la seva autoestima, de manera que aconsegueixin realitzar-se amb la feina. "El gir cap a l'autogestió és imprescindible per millorar la qualitat de vida laboral de tota una plantilla. Segurament ja no som a temps per als sèniors d'avui, però sí per valorar les aportacions a les empreses dels de demà", afirma la professora de la UOC.

Per això, per a Fernández Jaria, és clau incloure en les empreses plans d'actuació amb les següents mesures: