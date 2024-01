La UOC participa en el Sónar+D

El professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Pau Alsina, és el director científic del Libro blanco de la interrelación entre arte, ciencia, tecnología y sociedad (ACTS) en España 2023, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). I ell mateix, juntament amb Tere Badia, Independent Agent ASTS; Pep Gatell, de la Fura dels Baus, i els responsables de la FECYT, presentaran aquesta obra el dijous 15 de juny, a les 13.30 h, a SonarÀgora.

Aquesta obra és una "actualització i complement a la que vam poder fer fa més de quinze anys l'equip que llavors vam treballar amb el ja desaparegut catedràtic José Luis Brea. Moltes coses han canviat des de llavors, per començar la diversitat i l'heterogeneïtat dels agents ACTS que treballen a tot l'Estat, que aquest nou document ha volgut recollir amb una considerable quantitat d'estudis de cas dels quals poder aprendre", explica Pau Alsina, director del programa d'Art i Tecnologia de la UOC i codirector d'Hac Te.

L'expert afegeix que: "També ha canviat la percepció social de la ciència i la tecnologia després dels anys de pandèmia, o la presa de consciència de la necessitat d'enfrontar-nos transversalment, també a través de les arts, als reptes globals que tenim com el canvi climàtic, les desigualtats socials, o els avenços en intel·ligència artificial."

Alsina també presentarà al Sónar+D la Red ACTS, una xarxa impulsada per la UOC formada per més d'un centenar d'agents de tot l'Estat que treballen la inserció d'art, ciència i tecnologia. També l'han promogut el Hub d'Art, Ciència i Tecnologia, Hac Te, i la Fundació Daniel i Nina Carasso. La xarxa s'ha creat per fomentar i facilitar les col·laboracions entre artistes, investigadors i institucions i s'articula, de moment, a través de quatre grans nodes urbans: Barcelona/Catalunya, Donostia/Euskadi, València i Madrid. Durant aquest any, la Red ACTS s'ha centrat a detectar les necessitats de les diferents zones, realitzar informes qualitatius i establir cartografies dels qui treballen en aquests camps a cada node urbà, i ara en presenta els seus resultats en forma de visualització i sonificació.

A més, la xarxa també presentarà el primer programa pilot que s'ha posat en marxa, anomenat GRAPA, i que ha estat codissenyat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i Hangar, Centre de Producció i Recerca Artística, en col·laboració amb la UOC. El programa pretén acompanyar i relatar processos de creació artística que se situen en la intersecció ACTS i proposa als artistes que s'obrin a un acompanyament compartit entre institucions complementàries que faciliti la recerca, la producció i la mediació del seu projecte. Actualment, el programa acompanya dues artistes: Joana Moll, amb el projecte Ad Tech Constellations, i Silvia Zayas, amb ruido ê. Durant la presentació al Sónar+D, aquesta segona artista parlarà sobre el seu procés de recerca i producció, que explora l'impacte del soroll antropogènic en els animals marins.

Del 15 al 17 de juny, la UOC també serà present al Sónar+D des de l'estand d'Hac Te a l'espai d'exhibició Project Area, on es podran veure diversos projectes. En destaca la primera visualització i sonificació de la cartografia realitzada per la Red ACTS i l'obra olfactiva Chemical Ecosystem de Yolanda Uriz. Aquesta peça va ser guanyadora d'una beca NASEVO 20222 i exemplifica el potencial de les relacions ACTS.

A més, en aquest estand es mostraran les quatre càpsules de vídeo produïdes per Hac Te en què experts d'institucions com la UOC reflexionen sobre les col·laboracions entre artistes, científics i tecnòlegs, i presentarem el projecte europeu S+T+ARTS, en què també participa la Universitat.