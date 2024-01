Qui paga realment la taxa?

Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa, coincideix en com pot repercutir en el comerç de barri: "La taxa afecta l'empresa que fa la distribució del producte, no a la que el ven. Però si el distribuïdor la fa repercutir en el venedor i ho fa aplicant una pujada de tarifes genèrica —és a dir, tant per a les macroempreses com per a les empreses petites—, el petit comerç per descomptat que sí que es veurà desfavorit".

I és que, tal com explica Jiménez-Zarco, la taxa, creada per intentar ajudar el comerç de barri en detriment de les grans corporacions com Amazon, acaba penalitzant-lo: "El comerciant de proximitat estava començant a utilitzar el comerç en línia per competir amb aquests gegants".

La patronal de logística i transport d'Espanya, UNO, també s'ha revoltat contra la mesura, l'ha qualificat de discriminatòria i antisocial, i ha incidit també en què el sistema de distribució b2c (business to consumer) va permetre continuar generant ocupació durant la pandèmia i va salvar el negoci de moltes petites i mitjanes empreses. Aquesta patronal va sol·licitar la suspensió cautelar de la mesura, al·legant que els comerços sortirien perjudicats en termes de rendibilitat. La mesura ha estat desestimada pel TSJC.

Però la taxa porta en vigor menys de quatre mesos, per la qual cosa "caldrà veure com reaccionen les empreses de repartiment", insisteix Soler. En la seva opinió, "si es fomenta l'ús de les taquilles en punts de recollida i el consumidor ho accepta bé, les empreses de repartiment ho agrairan enormement". En efecte, la taxa Amazon aprovada a Barcelona no grava el lliurament b2b (d'empresa a empresa), sinó només el lliurament en destinació al consumidor final. "No solament podran evitar-la, sinó que s'estalviaran haver de fer segons i tercers repartiments a un mateix client en cas que el primer repartiment no es pugui dur a terme, que és el problema més gran que pateixen les empreses de repartiment (no poder fer el lliurament al primer intent perquè el destinatari no és a casa)".

L'ús de lockers o punts de recollida és, precisament, una de les opcions que la taxa Amazon cerca promoure. En grans ciutats com Madrid o Barcelona "és fàcil trobar-ne un prop de casa", puntualitza Cristian Castillo, professor d'Economia i Empresa de la UOC, expert en logística i investigador del grup SUMAT. El problema, no obstant això, és que "en la majoria de les ocasions, quan es fa una compra en línia, aquestes opcions de lliurament apareixen en última posició i es dona prioritat al lliurament a domicili". L'expert insisteix en la necessitat que els principals mercats en línia posin de manifest aquestes opcions de lliurament, "més sostenibles, que en moltes ocasions són desconegudes per als consumidors". L'estudi anual de conversió en negocis digitals 2022 reflecteix que, ara per ara, un 91,1 % dels compradors prefereix el lliurament a domicili (encara que hi ha un percentatge d'un 21,1 % que fa servir punts de recollida), i tres euros és el que consideren el cost ideal en despeses d'enviament.