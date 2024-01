L'arribada de l'estiu i de la calor posa a prova el sistema circulatori de l'organisme i ocasiona molèsties que poden tenir un impacte important en la qualitat de vida de persones amb problemes circulatoris.

La pujada de la temperatura altera el funcionament del mecanisme de regulació tèrmica del cos que intenta, a través de la suor i de la dilatació dels vasos sanguinis perifèrics, disminuir la temperatura global de l'organisme. Aquest canvi en el funcionament del mecanisme d'autoregulació tèrmica pot portar a un estat de deshidratació i a una baixada de la pressió arterial, cosa que dona lloc a marejos, síncopes o cops de calor. Es calcula que una de cada tres persones pateix símptomes associats a una mala circulació sanguínia i a la calor.

"La calor a l'estiu té un efecte vasodilatador: les venes es dilaten i, d'alguna manera, hi circula més sang i això fa que tendeixi a acumular-se'n més a les extremitats", assenyala Gemma Chiva Blanch , professora agregada i investigadora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) .

Aquesta acumulació de sang a les extremitats pot provocar que s'inflin, sobretot mans i peus. I si es tenen varius, amb les altes temperatures es poden dilatar més fàcilment i créixer, amb la molèstia consegüent i fins i tot dolor per a la persona que en pateix. Així mateix, com que la calor fa que la sang circuli més a poc a poc i que s'alenteixi el retorn venós, costa més que arribi a mans i peus, on hi ha moltes terminacions nervioses. Això pot causar una sensació de fred i formigueig.