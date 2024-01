La UOC i el Col·legi d'Economistes de Catalunya col·laboren per impulsar l'emprenedoria

EconomistesBAN, la xarxa d'inversors privats del CEC

EconomistesBAN és la xarxa d'inversors privats del CEC que té com a missió contribuir activament a la promoció efectiva de l'activitat econòmica, facilitant la canalització d'inversió dels projectes que es presenten als fòrums d'inversió que organitza la xarxa. El seu objectiu principal és crear un espai empresarial i d'emprenedoria que permeti a empresaris i emprenedors presentar els seus projectes, validar-los i buscar recursos per desenvolupar-los. La xarxa també compta amb el Club d'Inversors EconomistesBAN, que té per finalitat crear un entorn empresarial que detecti oportunitats de negoci i fomenti, comparteixi i coinverteixi en nous projectes empresarials.