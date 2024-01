Presa de decisions, gestió i competències socials

Les àrees en què les persones professionals jubilades poden aportar amb la seva experiència van des de l'orientació empresarial general fins al desenvolupament d'habilitats específiques necessàries en cada sector. Tanmateix, segons el professor col·laborador de la UOC, la seva experiència pot ser especialment valuosa en allò relacionat amb la presa de decisions, la gestió d'equips, l'estratègia que cal dur a terme i les competències socials.

"Les persones professionals jubilades sènior solen haver ocupat càrrecs directius en les seves carreres i tenen habilitats sòlides i consolidades quan es tracta de valorar les alternatives sobre la base de la seva experiència, gestionar equips o definir la visió estratègica d'una organització", indica. Fins i tot poden aportar una visió general interessant a l'hora de definir el propòsit i els valors reals de la companyia, a més de poder proporcionar informació rellevant per a la persona emprenedora en coneixements especialitzats sobre la indústria i les possibles competidores.

Una altra font d'ajuda a partir de la seva experiència és el desenvolupament d'habilitats concretes necessàries per al dia a dia del negoci. Com explica Manel Fernández Jaria, les persones emprenedores sovint han d'abordar múltiples aspectes del seu negoci i els poden faltar habilitats específiques i necessàries, mentre que les persones professionals jubilades sènior poden cobrir aquestes carències oferint capacitació i desenvolupament d'habilitats en àrees com el màrqueting, les finances, els recursos humans o la tecnologia, entre d'altres.

Però, a més, són especialment importants per ensenyar les anomenades competències socials, "perquè les persones professionals jubilades acumulen experiències contrastades sobre les relacions socials en el treball", afirma el professor col·laborador de la UOC. Entre elles, la comunicació efectiva (com expressar-se clarament, escoltar activament i comunicar-se de manera efectiva amb diferents parts interessades, inclosos el personal, la clientela i persones sòcies comercials); la resolució de problemes, a través de l'anàlisi de situacions; la gestió del temps i la priorització, planificant tasques i administrant eficientment el temps per aconseguir objectius; el treball en equip, o l'adaptabilitat.

"El final d'una carrera professional et deslliga emocionalment de moltes situacions professionals i t'ofereix perspectiva, la qual cosa sens dubte permet a aquestes persones professionals tenir una visió crítica molt més realista que quan es trobaven dins el 'remolí' del dia a dia", afirma Fernández Jaria, que considera que l'ensenyament i l'aprenentatge que es pot donar entre persones professionals jubilades i joves emprenedores proporciona molts beneficis.