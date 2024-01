Un amor a llarg termini

Aterrizaje de emergencia en tu corazón, Woo, abogada extraordinaria o Propuesta laboral són alguns dels títols que més adeptes a l'amor coreà han tingut. "Són històries universals amb una factura visual impecable i ben desenvolupades narrativament. En general, tenen format de minisèrie, la qual cosa evita que llangueixin per estirar-les innecessàriament", detalla Neira.

Netflix presentarà sis noves sèries romàntiques coreanes en els pròxims cinc mesos. "La producció coreana s'ha convertit en un eix estratègic de la reproducció en continu. És una indústria potent amb capacitat per produir a gran escala. Això, juntament amb la gran viatjabilitat internacional que tenen els continguts, expliquen aquest nivell d'aposta", explica Neira. La disponibilitat de subtítols i doblatges en diversos idiomes ha permès que aquests programes trenquin barreres idiomàtiques entre els espectadors d'arreu del món. De fet, quan El juego del calamar, una de les series de televisió coreanes més famoses de la trajectòria de Netflix, es va estrenar, va provocar un rècord de vendes de xandalls verds (els que porten els personatges principals) als Estats Units i un augment de les vendes de sabatilles Vans (que també vesteixen els personatges) de gairebé un 8.000%. Segons els experts, no es preveu un canvi de rumb en els pròxims anys. "Netflix és la plataforma que està marcant el full de ruta i ha incrementat de manera notòria el pressupost en aquest territori, així que no veig cap raó que anticipi un palanquejament de la tendència; al contrari", conclou Neira.