El fenomen de la despoblació és principalment rural i afecta, sobretot, els municipis petits. En la darrera dècada, 6.232 municipis han perdut població, és a dir, tres de cada quatre termes municipals. En aquest context, el coworking rural sorgeix com una alternativa per recuperar i atreure població. "L'establiment d'aquests espais amb bones infraestructures i programes d'activitats es pot convertir en un potent atractiu per a les zones rurals", explica l'investigador dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Carles Méndez, expert en el fenomen del coworking.

A l'Estat espanyol s'estan impulsant iniciatives destacades de coworking rural com ara Cowocat Rural a Catalunya. "Aquesta associació és un referent pel que fa al coworking rural a Europa. Els seus professionals han viatjat a diferents països europeus, com ara Alemanya, per assessorar iniciatives d'aquest tipus", explica Méndez. Altres organitzacions rellevants són l'associació Cowocyl i el projecte Sierra de la demanda, a Castella i Lleó, una de les comunitats autònomes més afectades per la despoblació, juntament amb Extremadura, Galícia i Astúries. I, pel que fa a Europa, els països capdavanters són Bèlgica i Alemanya, seguits d'Irlanda i els països bàltics.

Per a Méndez, l'èxit d'aquestes iniciatives rau, en gran part, en la feina feta pels tècnics i gestors que han impulsat aquests projectes. "Han demostrat habilitat per iniciar i redirigir les iniciatives segons les necessitats i característiques de l'entorn. Aquesta flexibilitat els ha permès atendre les demandes dels treballadors i adaptar-se als canvis en el mercat laboral", comenta l'expert. D'altra banda, el finançament públic dels organismes del territori i l'aposta decidida per part de les autoritats locals i regionals han estat clau. "Aquest suport ha proporcionat els recursos necessaris per a la seva creació i manteniment, i els ha donat l'impuls i la sostenibilitat bàsics per créixer i ser atractius", afegeix Méndez.