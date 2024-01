Gran part dels 20,4 milions de persones actives professionalment a Espanya s'incorporarà aquestes setmanes a la feina després de les vacances. I al 37 % els passarà factura: segons un informe d'Adecco, aquest és el percentatge que pateix o patirà l'anomenada "síndrome postvacacional", que es tradueix en apatia, cansament, manca d'energia, dificultat per concentrar-se, trastorns del son, nerviosisme, estrès o, fins i tot, tristesa.

Els experts i expertes apunten diverses raons per les quals això passa. Com explica Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el retorn a la feina després d'unes quantes setmanes de vacances implica un canvi dràstic en el dia a dia, "i els humans som molt adaptables, però ens emmotllem a les situacions noves de manera progressiva. De la mateixa manera que necessitem un temps per superar un dol o que necessitem tota una adolescència per deixar de ser infants i transitar al món de l'adultesa, no podem pretendre que el nostre estil de vida en un període de vacances es pugui canviar de manera brusca en qüestió de 24 hores", afirma.

Que aquesta tornada a la feina sigui més o menys suportable depèn bàsicament de quatre variables: la motivació professional, la satisfacció i el benestar a la feina, els recursos resilients de cadascú i que hi hagi facilitats o no per conciliar la vida laboral i la personal, indica Mireia Cabero, també professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. "Quan el retorn a la feina sorgeix d'una motivació interior (il·lusió, propòsit vital, vocació o autorealització), el retorn a la feina és agraït, esperat i sense gaire reticència, i per això l'adaptació és ràpida", indica. "No obstant això, quan el retorn a la feina sorgeix per una motivació externa (treballar per necessitat econòmica i obligació, sense interès personal en la tasca o en l'organització), el retorn a la feina pot generar rebuig, fins i tot depressió reactiva. Sobretot si no hi ha un bon clima laboral, tenim poca capacitat per afrontar amb maduresa la incomoditat de tornar a la feina i hi ha obstacles per a la conciliació", assenyala la professora de la UOC.