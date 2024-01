La nova directora de l'Acadèmia de Patents de l'Oficina Europea de Patents és professora de la UOC

Raquel Xalabarder, catedràtica de Propietat Intel·lectual i, fins ara, directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha estat nomenada directora de l'Acadèmia de Patents de l'Oficina Europea de Patents (OEP). La institució que dirigirà té per missió oferir ensenyament de qualitat en l'àmbit de les patents. El nou càrrec, que s’ha fet efectiu a mitjans d’agost, representa un "reconeixement acadèmic i professional" a la professora, i també "per a la Universitat", tal com explica ella mateixa.

La incorporació de la professora a l'OEP respon a l'aposta que fa l'Acadèmia de Patents per l'aprenentatge en línia: "Durant els darrers anys, l'Acadèmia de Patents ha estat revisant la seva oferta i metodologia docent, i ha virat cap a la modularitat i l'ensenyament online", diu Xalabarder. Per a la catedràtica de Propietat Intel·lectual, el càrrec "posa en valor" la seva experiència de 26 anys a la UOC (inicialment com a professora, i més tard com a directora del programa de Dret, adjunta al Vicerectorat d'Afers Acadèmics i Professorat, i actualment com a directora dels Estudis de Dret i Ciència Política), però també, i "molt especialment, la tasca pionera de la UOC en l'àmbit de l'ensenyament no presencial, d'ençà de la seva creació el 1995".