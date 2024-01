Una experiència que travessa

La col·laboradora docent de la UOC explica que el vincle és bàsic per acompanyar bé les persones i relata com, durant aquells dos anys, va construir lligams profunds amb els infants i joves que va atendre, alguns dels quals encara perduren: "És una experiència que em va travessar en molts sentits. Jo participo en la societat civil organitzada, en el món de l'activisme i una mica en el periodisme, i era un tema que estava tant en boca de tothom que era molt difícil separar altres espais vitals del de la feina. Hi havia nanos en situacions molt complicades i ens costava molt desentendre'ns-en. Les persones que hi vam treballar vam fer molta formació en dret d'estrangeria i en salut mental. Van ser dos anys esgotadors i de molt d'aprenentatge, en una situació nova per al sector, on es va crear un sistema paral·lel d'acollida."

Avui, millor, però millorable

Segons les dades que ofereix la Generalitat , el 2018 van arribar 3.709 infants i joves migrats sols a Catalunya. Enguany, la xifra està entorn del miler de persones. Pel que fa a l'Estat espanyol, les dades de la Fiscalia General de l'Estat indiquen que el 2018 van arribar, per la via marítima, més de 7.000 menors no acompanyats, mentre que el 2019 la xifra es va reduir fins a 2.873 i el 2020 va pujar a 3.307. Tot plegat, números freds que, com destaca el consultor de Demografia i professor de la UOC Pau Miret , fan referència a nens i joves que "se senten plenament adults amb relació a la joventut autòctona i que fugen d'una situació impossible al seu país amb la intenció d'inserir-se al mercat de treball sense la possibilitat legal de fer-ho".

Per als arribats des de la tardor del 2021, la situació és una mica millor gràcies a l'aprovació d'un Reial decret que va reformar el Reglament d'Estrangeria per facilitar, entre d'altres coses, l'accés al mercat laboral dels joves migrats a partir dels 16 anys. "Se suposa que, amb el nou decret, quan fan els 18 anys han de tenir accés a un permís de residència i de treball, però molts d'ells es continuen quedant penjats", explica Sonadellas.

L'antropòloga reconeix que hi ha hagut un abans i un després de la gran arribada d'infants i joves del 2018, però també diu que queda molta feina per fer. "La societat civil ha tingut un paper invisible però molt important en l'acollida, i des de l'Administració hi ha hagut certes millores que són innegables quant a la destinació dels recursos i el canvi de model, però, si tornéssim a tenir arribades, no estic segura que s'activarien dispositius molt millors que els que vam tenir. No acaba d'haver-hi una planificació real en l'acollida, tot s'ha anat fent sobre la marxa. I, burocràticament, continuen havent-hi moltes dificultats. I hi ha un racisme institucional i social cap a aquests nois. Pateixen molt", conclou.