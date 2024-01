Una nova investigació coordinada per científics especialitzats en sostenibilitat de Global Footprint Network, en col·laboració amb experts en sistemes alimentaris i amb la participació d'Anna Bach Faig, investigadora del grup FoodLab i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha donat lloc a l'article "EU-27 Ecological Footprint was primarily driven by food consumption and exceeded regional biocapacity from 2004 to 2014", publicat aquesta setmana a Nature Food. La manera com els aliments se subministren als compradors europeus i com aquests els consumeixen representa la part més gran de la seva petjada ecològica, entorn del 30 %. L'estudi assenyala la necessitat de dissenyar i implementar polítiques que s'hagin de complir obligatòriament per cada etapa de la cadena de subministrament alimentari, amb la finalitat d'avançar envers el Pacte Verd Europeu i l'estratègia Farm to Fork (de la granja a la taula).

Des de l'origen fins al consum, els sistemes alimentaris exerceixen diferents pressions sobre els ecosistemes; per exemple, l'ús i el canvi d'ús del sòl, l'esgotament i la contaminació de l'aigua, la pèrdua de biodiversitat i les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. "Els europeus mengen per sobre de les seves possibilitats en termes d'importacions, emissions de diòxid de carboni i ús del sòl i de l'aigua", explica Roberta Sonnino, del Centre per al Medi Ambient i la Sostenibilitat i membre de l'Institut per la Sostenibilitat de la Universitat de Surrey. "La tendència d'intervenir en el subministrament o la demanda no funciona. Necessitem un enfocament sistèmic per abordar-los conjuntament, a més d'examinar les polítiques comercials. En lloc d'adoptar un enfocament dispers, els governs nacionals han d'implementar polítiques alimentàries holístiques basades en evidències, precisament en la mena d'evidències incloses en aquesta recerca", afirma Sonnino.

La investigadora del Foodlab de la UOC, Anna Bach Faig, ha analitzat per a aquest estudi les tendències de consum i les possibles solucions proposant accions per un sistema alimentari més sostenible per als 27. "Els resultats reforcen la importància d'obtenir proteïnes més enllà de la carn i els productes lactis, augmentant l'absorció de patrons dietètics rics en plantes, així com la mida de les porcions", explica la coautora de l’article Bach Faig.

D'acord amb investigacions anteriors, l'estudi demostra que els productes animals —carn, peix i, en grau més baix, lactis— són molt intensius en recursos en comparació amb els aliments d'origen vegetal. No obstant això, els aliments d'origen vegetal, per exemple, les verdures, constitueixen l'element principal de les dietes de només 8 dels 27 països de la UE. "La necessitat d'augmentar les fonts de proteïnes d'origen vegetal, com ara els llegums i la fruita seca, també es demana als enfocaments actuals que integren consideracions nutricionals i ambientals. S'han de promoure polítiques destinades a garantir un accés suficient a aliments sostenibles i saludables a partir, per exemple, de la contractació pública i els currículums escolars", proposa la coautora de l’article Bach Faig.

Espanya és un dels cinc països que contribueixen a un 70% de la petjada alimentària d'Europa. Per ordre, els cinc països són: Alemanya (21%); França (15%); Itàlia (13%) Espanya (12%) i Polònia (8%)