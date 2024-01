Adeu al CV tradicional: així es troba feina avui

Trobar feina és una feina en si mateixa, diuen els experts. Requereix dedicació, esforç i temps. Segons les dades d'Asempleo del 2021, les persones en situació de desocupació triguen 11,6 mesos de mitjana a trobar feina a Espanya. Tanmateix, hi ha determinades eines que poden reduir aquest termini de temps i ajudar a trobar la feina que es busca. Entre elles, ser conscient que els departaments de Recursos Humans demanen un tipus de currículum diferent del tradicional.

"Vivim en un món en què tot el que és digital ha guanyat molt de pes. No tan sols pel que fa a les clàssiques habilitats o competències d'ofimàtica, maneig de bases de dades o programació, per exemple, sinó també quant a la lògica o el que és valorable en un procés de reclutament", explica Enrique Baleriola, professor lector de Psicologia social del treball i les organitzacions dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que afegeix que el que és visual, el format del CV, altres formes de presentació com el videocurrículum o la identitat digital ara tenen més pes a l'hora de triar el candidat perfecte.

Per aquest motiu, encara que el CV continuï sent important, els experts recomanen complementar-lo amb elements multimèdia que ajudin a destacar respecte als altres. Per això, a més de ser curt i precís, és important que inclogui enllaços a un portafolis en línia amb mostres de la feina o de les fites professionals i de formació que s'han aconseguit o codis QR amb informació complementària que ampliï la presentació inicial.

A més, tot i que cada cerca de feina és única, per la qual cosa és clau adaptar les estratègies a les circumstàncies individuals, al sector laboral i a les formes de treball d'aquest, és aconsellable seguir aquestes recomanacions: