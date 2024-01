Tenen temps i diners

A banda d'estar en la seixantena, el perfil d'aquest col·lectiu té més poder adquisitiu que la resta de la població. La seva renda neta mitjana és de 14.762 euros el 2022, segons dades de l'INE, mentre que la segona franja amb la renda més elevada, de 45 a 64 anys, se situa en 14.225 euros anuals, i la mitjana espanyola baixa fins als 13.008 euros. A més, segons recull l'estudi "Los sénior, un colectivo injustamente olvidado por las marcas", elaborat pel mitjà digital dirigit a la gent gran 65ymas.com i la companyia Comscore, és un perfil compromès amb el medi ambient i al qual comercialment li interessen sectors com l'automoció, bellesa i moda, esports, telecomunicacions, informació i viatges. "Són els nous viatgers, perquè, a banda de tenir més diners, també tenen més temps lliure i millor salut que generacions anteriors en la mateixa franja d'edat", coincideixen les dues professores de la UOC. Les dades de l'INE ho corroboren; l'actual esperança de vida a Espanya se situa en els 80 anys entre els homes i en els 86 entre les dones. A més, matisa Jiménez Zarco, el seu comportament de consum no és gaire diferent del de la gent de 30 o 40 anys o fins i tot més joves, i és un fragment de la població amb un pes important i global, perquè no varia gaire la forma de consumir si viuen als Estats Units, a Europa o al Japó.

Però, tot i aquest perfil, per què a les grans companyies els costa apostar-hi? "Les empreses no s'han enfocat en aquest col·lectiu perquè els jubilats de la generació que precedeix els boomers (els nascuts entre 1945 i 1964) no tenien una bona posició econòmica. Aquesta situació, però, comença a fer un gir perquè els boomers que s'estan jubilant, com que han tingut nòmines més elevades que els seus pares, tenen una pensió més alta i, per tant, han començat a ser el desig d'aquestes companyies", concreta Soler. A més d'una jubilació més alta, molts d'ells també s'han creat plans de pensions i han invertit en fons d'inversió o immobiliaris, cosa que fa que la seva situació econòmica encara sigui més còmoda. "Més que oblidar-se d'aquest perfil, el que crec que han fet les grans marques és proposar dirigir-s'hi fins que sigui rendible", matisa Soler.