Tres projectes de la UOC han estat seleccionats per la Generalitat per rebre fons europeus Next Generation

Projectes de formació per garantir l'adquisició de competències digitals dels docents no universitaris, projectes d'innovació digital per crear aprenentatge immersiu amb realitat virtual i un projecte de comunicació i difusió per donar a conèixer el procés de transformació i digitalització dels centres educatius són les iniciatives de la UOC guanyadores dels fons europeus Next Generation que concedeix el Departament d'Educació. La subvenció de la Unió Europea (UE) per tirar endavant aquests projectes de la UOC és de 670.500 euros en total.