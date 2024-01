L’evolució del periodisme esportiu

En la taula rodona "Campiones del món i Kings/Queens League, una nova etapa per al periodisme esportiu?" hi van participar Irene Junquera (ElDesmarque), Natalia Torrente (Relevo) i Nacho Aranda, que van abordar la nova etapa que viu el periodisme esportiu després dels fets ocorreguts entorn de la selecció femenina de futbol. La taula també es va centrar en el fenomen de la Kings League i la Queens League i en el futur d'aquesta nova competició de futbol 7 —fundada per l'exfutbolista Gerard Piqué i en què també participa l'streamer Ibai Llanos—, que té dotze equips presidits per un exfutbolista o un influencer esportiu. Aranda, que col·labora amb l'equip d'Iker Casillas, considera que l'èxit d'aquest fenomen es basa en el fet que "atreu un target de població que no mira futbol per la televisió, però que està disposat a consumir continguts que tinguin a veure amb aquest esport". A més, el periodista va advertir que el prestigi d'aquesta competició es podria disparar encara més a partir del 2024, any en què es llançarà a Mèxic.

Junquera, que també forma part de l'equip de Casillas, desconeix fins a on pot arribar el joc si es té en compte que les normes canvien cada setmana. Amb tot, està convençuda que, si d'aquí a uns anys no va bé, "s'inventaran una altra cosa".

Sobre els últims esdeveniments de la selecció amb la Federació Espanyola de Futbol, les periodistes esportives Irene Junquera i Natalia Torrente van animar les jugadores de la selecció espanyola de futbol a atendre els mitjans de comunicació per oferir els seus missatges, a "explicar-ho tot" a fi que la societat les pugui escoltar i empatitzar encara més amb elles. El periodista Nacho Aranda també va aprofundir en la necessitat que s'assessorin per gestionar bé la comunicació, a fi "que no es resti força als seus missatges".

No obstant això, Junquera va destacar la pressió a què estan sotmeses en aquests moments, ja que "no saben com es tractarà el seu missatge i estan enmig d'un procés judicial, desafiant la Federació". Tots els integrants de la taula rodona van insistir en el fet que els periodistes havien de desaprendre les conductes "masclistes" que "presidien en la majoria de redaccions d'esports durant els anys vuitanta", en paraules d'Aranda. En cas contrari, "tenim un problema, tant els homes com les dones", va afegir Torrente.