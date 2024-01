Entre les 500 millors del món en arts i humanitats

El THE també situa la UOC en la franja 401-500 mundial i en el novè grup de les deu millors universitats de l'Estat en arts i humanitats . Encapçalen la llista general la Universitat de Stanford i, en l'àmbit estatal, la Universitat Autònoma de Barcelona, que està en 72è. lloc.

Entre les 600 millors del món en informàtica

El THE situa la UOC en la franja 501-600 de les millors universitats del planeta en l'àmbit de la informàtica . A escala estatal, la Universitat es troba en el grup d'universitats que ocupen el quart lloc, al mateix nivell que la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat de Sevilla, la Universitat Tècnica de Madrid i la Universitat de Saragossa. La Universitat de Granada és la millor posicionada de l'Estat en aquest àmbit, en la franja 251-300, i és la Universitat d'Oxford qui encapçala la llista mundial.

Entre les 600 millors del món en psicologia

El THE inclou la UOC entre les 501-600 millors universitats del món en psicologia . A escala estatal, se situa en el conjunt d'universitats que ocupen el cinquè lloc, on també hi ha universitats com la UNED i la Universitat de la Corunya, entre d'altres. Encapçala la llista estatal la Universitat de Barcelona, en la franja 126-150, i a la mundial trobem la Universitat de Stanford.

Entre les 800 millors del món en economia i empresa

Pel que fa a l'àmbit de l' economia i empresa , la UOC se situa en la franja 701-800 de les millors universitats del món. Des del punt de vista estatal, se situa dins el grup d'universitats que ocupen el desè lloc, al mateix nivell que la Universitat d'Alcalá, la Universitat d'Almeria, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat del País Basc, la Universitat de Cadis, la Universitat de Còrdova, la Universitat de Girona, la Universitat Jaume I, la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, la Universitat de Màlaga, la Universitat de Múrcia, la Universitat d'Oviedo, la Universitat Pablo de Olavide, la Universitat Pública de Navarra, la Universitat Rey Juan Carlos, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Cartagena, la Universitat de Valladolid, la Universitat de Vigo i la Universitat de Saragossa.

Encapçala la llista estatal la Universitat de Navarra, en 80è. lloc, i en l'àmbit mundial, el primer lloc de la classificació l'ocupa l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).

