Amb mal d'amors i sense diners. Així acaba la víctima del que es coneix com a romance scam (estafa romàntica), un delicte que en èpoques com el Nadal s'intensifica. "És un tipus d'estafa en què el delinqüent s'aprofita de la vulnerabilitat emocional de la víctima per fer-li creure que s'està gestant una relació sentimental entre ells, quan en realitat el que vol és demanar-li diners un cop ha aconseguit la seva confiança", explica Enric Soler, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i psicòleg relacional. Només als Estats Units es van estafar 1.300 milions de dòlars el 2022 amb aquesta pràctica. Un total de 70.000 persones van denunciar haver estat víctimes d'aquest tipus de delicte, mentre que la quantitat robada es va situar en una mitjana de 4.400 dòlars per persona. Segons la Comissió Federal del Comerç dels Estats Units, Instagram i Facebook, per aquest ordre, són els canals més populars per executar aquestes ciberestafes. A Espanya el degoteig d'aquest tipus de casos també és constant, com el de l 'estafa de 57.000 euros que va patir una dona d'Alacant el febrer passat.

"El Nadal és una època vinculada a les relacions emocionals i en què sembla que estar sol sigui una desgràcia", reflexiona Soler. "En tenir més temps lliure, i afegint-hi la fantasia d'any nou, vida nova, no és estrany que hi hagi moltes víctimes que es posin a disposició d'aquest tipus d'estafadors", apunta. Marc Balcells, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i expert en criminologia, afegeix que els ciberdelinqüents no sempre actuen en solitari. "Sovint són bandes organitzades que tenen potencial per estafar moltes víctimes alhora".

Però quin és el perfil d'aquests estafadors? Segons Soler, acostumen a ser homes amb trets de personalitat narcisistes i psicopàtics. "No dubten a utilitzar qualsevol estratègia manipuladora sense la més mínima empatia cap a la víctima", relata. A més, aprofiten l'anonimat de les xarxes socials per amagar la seva identitat. Balcells detalla que en molts casos utilitzen fotos robades d'un perfil ja existent o directament fan una suplantació d'identitat d'aquest perfil, fet que també suposa un delicte. "Els delinqüents trien els perfils falsos que poden tenir més èxit a l'hora d'atreure les seves víctimes, com el d'un home de mitjana edat, atractiu, amb estabilitat emocional, laboral i econòmica", exemplifica.