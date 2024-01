Les ciberestafes amb IA, la nova amenaça de les compres de Nadal

L'arribada de les festes de Nadal fa que es disparin tant les compres físiques com en línia. Segons un estudi de Deloitte fins a un 25 % de les compres que es van fer durant la campanya de l'any passat van ser per internet. Però l'auge de la cara fosca de la intel·ligència artificial (IA) provoca que cada cop s'hagin de prendre més mesures a l'hora d'executar aquest tipus de compres. "La IA suposa una revolució en molts àmbits i també, per descomptat, afecta el món de les ciberestafes. Fa que els atacs siguin més sofisticats, ja que els que els cometen poden redactar un text més personalitzat amb l'objectiu de suplantar la identitat i fer pesca de credencials (el conegut com a phishing en anglès), crear més virus en nous llenguatges que faciliten l'entrada de nous delinqüents, demanar diners amb noves tècniques, com l'hipertrucatge (deep fake en anglès) —que són tècniques que combinen, reemplacen i superposen imatges, videoclips i àudios per crear arxius multimèdia falsos que semblin autèntics i reals—, o adaptar de manera òptima les seves estratègies d'atac en temps real", adverteix Laia Subirats, especialista en IA i professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

Instituts com l'INCIBE, detalla l'especialista, donen una sèrie de consells bàsics a l'hora de comprar, com ara anar amb compte amb els premis que s'ofereixen via correu electrònic, SMS o WhatsApp; buscar informació del lloc web on es vol comprar; comprovar que hi hagi diverses opcions de pagament segures, o fer un seguiment dels moviments de les targetes bancàries. A més, l' Agència de Ciberseguretat de Catalunya també ha impulsat la pàgina Internet Segura , que té com a objectiu garantir una societat de la informació segura, mentre que la National Cybersecurity Alliance ofereix un conjunt d'eines útils , com activar les actualitzacions automàtiques de programari o evitar fer compres quan estàs connectat a una xarxa de wifi pública. A escala internacional, també hi ha la Interpol, que dona consells útils amb la iniciativa #ElPróximoPuedeSerUsted .