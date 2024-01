Bizum invers

La solució de pagament per mòbil Bizum, que ja té més de 21 milions d'usuaris, ha cridat l'atenció dels equips de ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil perquè els ciberdelinqüents la fan servir per estafar. El sistema de pagament a través d'una aplicació mòbil bancària que permet enviar i sol·licitar diners de manera immediata pot ser una arma de doble tall si no es fan unes comprovacions mínimes. Aquesta mena d'estafa no respon a un error de seguretat de l'aplicació, sinó al fet que s'aprofita la possible falta d'atenció de la víctima potencial: l'estafador ens envia una sol·licitud de diners, però, per distracció o per les presses, ens pensem que ens envien diners i donem el vistiplau a un bizum invers (és a dir, a una sol·licitud d'enviament).

"Un altre cop, les presses que sembla que s'han imposat en el món digital no són bones per als nostres diners", diu Jordi Serra. "Contra aquest frau, l'únic que podem fer és no actuar de pressa i assegurar-nos de tot el que ens diuen, ja sigui amb una trucada o amb un missatge. Quan ens pensem que ens envien diners per Bizum, hem de parar dos segons i mirar si es tracta realment d'una transferència o si ens demanen diners a nosaltres", aconsella el professor de la UOC.

A més, com recorda David Megías, moltes estafes relacionades amb Bizum es produeixen "per canals que no són l'aplicació del banc (per exemple, per SMS, WhatsApp, Telegram, correu electrònic o fins i tot trucades telefòniques)". "Hem de desconfiar sempre dels canals que no estan autenticats, fins i tot si pensem que coneixem la persona que contacta amb nosaltres, perquè un delinqüent li hauria pogut suplantar la identitat", afegeix el catedràtic dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.